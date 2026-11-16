Адаптація досвіду Харкова збереже життя людей: експерт підтримав масштабування запровадженого Тереховим безпекового стандарту

Розроблені у Харкові під керівництвом міського голови Ігоря Терехова алгоритми реагування на російські обстріли можуть стати основою єдиного загальнонаціонального стандарту цивільного захисту. Їхнє впровадження в інших українських містах дозволить заощадити час і ресурси, а головне – зберегти людські життя. Таку думку висловив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, коментуючи ініціативу очільника Асоціації прифронтових міст та громад.

За словами Куща, загроза регулярних повітряних атак сьогодні поширюється навіть на міста, які раніше вважалися відносно безпечними. Тому місцева влада змушена терміново вдосконалювати механізми реагування на обстріли.

"Але тут не варто вигадувати "велосипед": всі ці алгоритми вже створені та перевірені практикою у таких містах як Харків. І довели свою ефективність", – зазначив економіст.

Він звернув увагу на пропозицію Ігоря Терехова поширити харківський досвід організації цивільного захисту на інші громади України. Йдеться про комплексну систему, яка об’єднує роботу міських служб на всіх етапах реагування – від попередження про загрози та визначення місць ворожих ударів до допомоги постраждалим і відновлення пошкодженої інфраструктури.

Експерт навів конкретні результати впровадження такого підходу.

"Система вже дає практичні результати: час визначення місця ворожого удару вдалося скоротити з п’яти хвилин до 30 секунд, а тривалість повітряних тривог у Харкові – на 39,75%", – написав він.

Ініціативу щодо масштабування харківського безпекового стандарту Терехов представив під час засідання Ради Коаліції за участю представників центральної та місцевої влади. Зустріч була присвячена посиленню захисту українських міст в умовах зростання інтенсивності російських атак.

"Ми пропонуємо використати наш досвід для створення єдиного загальнонаціонального стандарту, моделі цивільного захисту та оперативного реагування, який можна адаптувати для потреб різних українських міст", – процитував Кущ слова очільника АПМГ.

На думку аналітика, використання вже відпрацьованих у Харкові алгоритмів дозволить іншим громадам не витрачати час на розробку власних рішень із нуля. Особливо актуальним це стає на тлі посилення російських обстрілів та загроз для критичної інфраструктури.

"Адаптація досвіду міської влади такого міста як Харків, масштабування ефективності алгоритмів, створених в цьому місті, в масштабах значної кількості українських міст, дозволить зберегти час, кошти і, найголовніше – життя людей", – підсумував Кущ.