Блог | Або ви росіяни, або ви мертві: Путін хоче довести до кінця чорну справу своїх попередників

Минулого вечора вся Україна запалювала свічки в пам’ять про загиблих під час Голодомору. Точна кількість заморених голодом в Україні у 1932–1933 роках невідома – оцінки коливаються від 3,5 до 5 мільйонів людей (за іншими оцінками, до 7 млн – Ред.). Це була спланована акція сталінського режиму зі знищення українців, передусім у селах, де зберігалася виразна українська ідентичність.

Пам’ять про цей акт геноциду жива не лише в наукових працях. Вона передається з покоління в покоління, і ці жахливі історії чули багато дітей та онуків тих, хто вижив у ті чорні роки. Переказувати їх фізично боляче, але ця пам’ять надзвичайно важлива.

Особливо сьогодні, коли продовжувач справи Сталіна розв’язав нову кампанію зі знищення українського народу. Українці запалювали свічки в пам’ять про своїх предків у темних квартирах і будинках, очікуючи чергового масованого ракетного удару, покликаного остаточно позбавити їх світла, тепла й води в морози.

Путін – маніяк, дітовбивця й один із найстрашніших воєнних злочинців – усіма силами прагне знищити Україну. Його тезу про "один народ", з висунення якої й почався зворотний відлік до повномасштабної війни, багато хто витлумачив неправильно. Це була не просто єретична спроба змішати росіян та українців у якусь єдину сутність. Це був ультиматум: або ви росіяни, або ви мертві. Він хоче довести до кінця чорну справу своїх попередників, і тому його необхідно зупинити будь-якими засобами.