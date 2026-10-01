А що ти відчуваєш просто зараз? Понад 3 тисячі людей долучилися до проєкту ГО "Адаптоніка" у Києві

А коли ви востаннє запитували себе: "Що я зараз відчуваю?" Саме на це питання протягом вересня пропонувала відповісти своїм відвідувачам локація "Що ти відчуваєш" у столичному ТРЦ Lavina Mall.

Інтерактивну інсталяцію створила громадська організація "Адаптоніка". З 4 до 30 вересня до неї долучилися понад 3 тисячі людей – кияни та гості столиці могли зупинитися на кілька хвилин, прислухатися до себе та позначити свій емоційний стан на спеціальній "дошці емоцій".

Свої переживання учасники передавали за допомогою зображень різних емоцій: хтось обирав радість, хтось – сум чи хвилювання, а хтось ділився надією.

"Психологічна цінність цього проєкту для нас значно глибша, ніж просто можливість обрати емоцію на стенді. Ми живемо в реальності, де людина дуже часто змушена функціонувати попри втому, тривогу, напруження чи страх. І поступово можна настільки звикнути "триматися", що перестати помічати, що насправді відбувається всередині.

Питання "Що я зараз відчуваю?"повертає людину до контакту із собою. Помітити свою емоцію, назвати її й дозволити їй бути – це вже важливий крок до кращого розуміння власного стану та саморегуляції. Ми не ставили собі за мету створити терапію посеред торгового центру. Нам було важливо зробити психологічну турботу частиною звичайного життя. Доступною, простою і такою, для якої не потрібно чекати моменту, коли вже зовсім важко.

І те, що понад три тисячі людей зупинилися біля цієї інсталяції й відповіли собі на це питання, для нас дуже показово. Це означає, що людям потрібен простір, у якому можна не лише поспішати, справлятися й бути сильними, а й просто помітити себе", – зазначили у "Адаптоніці".

Ідея проєкту – нагадати, що турбота про ментальне здоров’я може починатися з дуже простої речі – паузи та уваги до власного стану. Особливо в реальності, де щодня доводиться жити зі стресом, напругою та наслідками війни.

Довідково:

ГО "Адаптоніка"– це спільнота, що прагне зробити психологію зрозумілою та доступною для всіх українців. Її місія полягає у формуванні в суспільстві культури піклування про психічне здоров'я, аби турбота про власний психологічний стан стала природною частиною життя кожної людини. В умовах сучасних викликів, зокрема війни та стресу, "Адаптоніка" ставить за мету допомагати людям знаходити внутрішній спокій та баланс. Для цього організація ділиться корисними знаннями з психології, надає ефективні інструменти та пропонує вправи для самодопомоги, підтримки близьких та підвищення стійкості, а також прагне зробити психологічну самодопомогу доступною для всіх, незалежно від віку, статусу чи обставин.