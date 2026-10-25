58-річного українця визнали придатним для мобілізації попри хронічні хвороби і догляд за матір'ю: яке рішення ухвалив суд

58-річний військовослужбовець звернувся до суду, щоб визнати протиправним направлення його на військово-лікарську комісію, проведення медичного огляду, висновку про придатність до військової служби та подальшої мобілізації. Він посилався на хронічні захворювання, необхідність постійного догляду за літньою матір’ю та порушення процедури проходження ВЛК.

Суд не встановив підстав для скасування оскаржуваних рішень та визнав чоловіка придатним до мобілізації. Про це повідомила Судово-юридична газета.

Що відомо

Позивач звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарської комісії та військової частини. Чоловік вимагав визнати протиправним його направлення на медичний огляд, проведення військово-лікарської експертизи та призову на військову службу.

Громадянин зазначив, що йому понад 58 років, він має низку хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту та органів зору, а також здійснює постійний догляд за своєю літньою матір’ю.

Він стверджував, що під час здійснення мобілізаційних заходів було порушено встановлену законодавством процедуру направлення на військово-лікарську комісію.

Він зазначив, що йому не вручали направлення на ВЛК під особистий підпис і він не надавав згоди на проходження військово-лікарської експертизи. Таким чином, позивач вважав, що його направили на медичний огляд примусово, а дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки були протиправними.

Як встановив суд, направлення на військово-лікарську комісію було сформовано в електронній формі засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У паперовому вигляді направлення не роздруковували, оскільки відповідні відомості відображалися в системі "Оберіг" та застосунку "Резерв+".

За результатами медичного огляду військово-лікарська комісія ухвалила постанову про придатність чоловіка до мобілізації, після чого його призвали на військову службу. Наказом командира військової частини чоловіка зарахували до списків особового складу та призначили на посаду командира другого інженерно-технічного відділення першого інженерно-технічного взводу третьої інженерно-технічної роти другого інженерно-технічного батальйону.

Не погодившись із такими рішеннями, чоловік звернувся до адміністративного суду.

Таким чином, предметом судового розгляду була правомірність дій та рішень органів військового управління і військово-лікарської комісії, а також законність подальшого зарахування мобілізованого чоловіка до військової частини.

Що ухвалив суд

Суд приділив окрему увагу правовому регулюванню оформлення відстрочки від призову.

Так, суд наголосив, що пунктом 58 Порядку №560 у редакції, наведeній у судовому рішенні, передбачено, що військовозобов’язані, які мають підстави для отримання відстрочки, за встановленими винятками особисто подають на ім’я голови відповідної комісії заяву за визначеною формою разом із документами, що підтверджують право на відстрочку, або їх належним чином засвідченими копіями.

Крім того, згідно з пунктом 63 Порядку №560 військовозобов’язані, які звернулися із заявами про надання відстрочки, до прийняття відповідною комісією рішення не направляються на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

У разі ж відмови в наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає мобілізації, направляється для проходження медичного огляду.

Однак у цій справі суд погодився з доводами територіального центру комплектування про те, що на момент ухвалення оскаржуваного рішення чоловік не мав оформленої відстрочки.

Таким чином, чоловік перебував на військовому обліку, оформленої відстрочки не отримав, на спеціальному обліку як заброньована особа не перебував. За таких обставин суд дійшов висновку, що чоловік підлягав призову на військову службу під час мобілізації на загальних підставах.

Таким чином, Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про відсутність правових підстав для задоволення позову.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що кого мобілізують з 1 листопада, а хто може отримати відстрочку. Так, у листопаді 2026 року процес мобілізації в Україні й надалі базуватиметься на таких ключових критеріях: вік військовозобов’язаного, його військово-облікова спеціальність, наявність бойового досвіду та законних підстав для відстрочки. Чоловіки, які оформили відстрочку в установленому порядку, не підлягають примусовому призову.