Блог | 5-й рік. Пісочин (23 тис. людей) під Харковом: вік вбитих за вечір – 16, 19, 51, серед 25 поранених – 9, 13…

Хто про що, а я все про своє.

Допомога Україні за весь час війни:

від Польщі – десь удвічі менше за голандському чи данську,

від Румунії – менше ніж половина естонської й менше допомоги від Великого Гецогства Люксембурзького,

від Болгарії – в сім разів менше за литовську,

від Угорщини – майже вдвічі менше, ніж від Ісландії.

Всі вони – Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина – наші сусідки (Болгарія – морем) і подруги по соціалістичному таборові на чолі з Москвою.

Вбивці.