Блог | 29 загиблих та 48 зниклих безвісти в Комишувасі. Але інтернет обговорює вигадані катівні

29 загиблих та 48 зниклих безвісти після російського авіаудару в Комишувасі.

Але весь український інтернет обговорює не це, а чергового мальчіка в трусіках з вигаданої "катівні".

Підбурювачами погрому виявились (як несподівано) промосковські ряжені. І вони досі на волі.

Якщо жорсткої реакції держави не буде – завтра будь-який промосковський чорт в тіктоку оголосить будь-який військовий обʼєкт чи просто хату, де живуть військові, "підпільною тюрмою" і влаштує наступний погром. І питання людських жертв у такому сценарії – лише питання часу.

І я не перестану це повторювати. Воююча країна не може існувати де-факто без військової юстиції. Не повинні бойові підрозділи займатися СЗЧшниками і тому подібними питаннями. Армія має воювати, а відповідні органи правопорядку – займатися правопорушниками.