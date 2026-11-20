10-та ОГШБр "Едельвейс" отримала два важкі бомбери Heavy Shot від Порошенка та чеських волонтерів

10-а окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" отримала два важкі бомбери Heavy Shot. Гроші на один бомбер зібрали чеські друзі Степана Барни, який воює у складі славетної "десятки". А Петро Порошенко традиційно подвоїв донат і профінансував ще одну "пташечку".

Про це п’ятий президент повідомив у своєму Facebook.

"За один день відрядження нашого капітана Барни кошти на дрон зібрали парафіяни храму Святого Войтіха у Празі, організація Strong Europe на чолі з Мартіном Кроупою, президент Європейського Конґресу Українців Богдан Райчинець і депутат чеського парламенту Франтішек Талірж. А я замовив другий. У нас зі Степаном давно таке правило: "купуєш дрони – телефонуєш мені, і я замовляю ще стільки ж", – розповів Порошенко.

10-й ОГШБр «Едельвейс» отрма... Джерело: пресслужба Петра Порошенка Розгорнути

10-й ОГШБр «Едельвейс» отрма... Джерело: пресслужба Петра Порошенка Розгорнути

Бомбери Heavy Shot несуть по 10—15 кілограмів БК, закривають питання логістики й рятують життя українських солдатів. розповідає Степан Барна. "Якщо треба доставити на передій край генератор, чи провізію – будь ласка. Якщо треба ефективно відбомбити – це також робить Heavy Shot", – говорить військовий.

"Не секрет, що кремль роками намагається підірвати європейську підтримку України. Але солідарність Чехії з нами має глибоке коріння. 1968-го чехів теж намагалися зламати московськими танками, а 1989-го, під час Оксамитової революції, вони здобули свободу. Тому знають їй ціну й розуміють: Україна сьогодні виборює на фронті те саме право бути вільною. Кожна чеська крона, вкладена в наше військо, захищає й саму Чехію", – пише Порошенко.

10-й ОГШБр «Едельвейс» отрма... Джерело: пресслужба Петра Порошенка Розгорнути

"Україна не самотня у своїй боротьбі, і більша частина чеського суспільства знає, що ви боретесь на нашу свободу. Тому ми це дуже цінуємо і хотіли б робити більше, але робимо те, що можемо. Ми дружимо зі Степаном Барною і його підрозділом, ми двічі були на лінії фронту у Краматорську, ми бачили, як це працює. І знаємо, наскільки це важливо для логістики, оскільки хлопці перебувають на позиціях і там триває дуже важка боротьба. А ці дрони допомагають із багатьма речами. ЗСУ – найкращі, і разом з усією Європою ми будемо достатньо сильними, щоб знищити ворога. А щодо майбутнього, Україна є частиною європейської родини народів, і ми радо вітатимемо її в Євросоюзі і НАТО", – говорить Мартін Кроупа.

10-й ОГШБр «Едельвейс» отрма... Джерело: пресслужба Петра Порошенка Розгорнути

"Дякую народові Чехії та друзям України в чеському парламенті за послідовне посилення наших Збройних Сил, а надто за посилення нашого капітана Барни. Сила української армії – найкращий спосіб змусити Росію завершити цю війну", – наголошує п’ятий президент.