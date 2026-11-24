Прийдешня зима в Україні, за попередніми оцінками синоптиків, буде теплішою за кліматичну норму, однак це не означає, що країну оминуть сильні морози. Температура повітря протягом сезону може суттєво коливатися – від плюсових значень до -15 градусів.

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Водночас фахівці нагадують, що останніми роками зими переважно були теплішими за норму, а метеорологічна зима в окремі сезони навіть не наставала. Про це директорка Українського гідрометеорологічного центру Вероніка Філоненко розповіла в інтерв’ю NV.

Якою буде зима в Україні у 2026–2027 роках

За прогнозом фахівців, середня температура повітря прийдешньої зими може бути на 1,5–2 градуси вищою за кліматичну норму. На це, зокрема, впливають такі процеси, як Ель-Ніньйо.

Однак тепліший загальний прогноз не виключає періодів із відчутним похолоданням. Як пояснила Філоненко, в один із січневих днів температура в Україні може піднятися до +15 градусів, а в інший – опуститися до -15.

Синоптикиня також звернула увагу, що зазвичай найхолоднішим зимовим місяцем є лютий. Водночас наразі робити чіткий прогноз щодо того, яким він буде цього сезону, неможливо.

Для оцінки майбутньої погоди фахівці Укргідрометцентру використовують власні статистичні дані за тривалий період – близько 100 років, а також розрахунки світових центрів, які аналізують макроциркуляцію атмосфери.

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Якими були зими в Україні останніми роками

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що більшість зим протягом останніх десяти років, з урахуванням змін клімату, також були теплішими за кліматичну норму. Винятком стала зима 2025–2026 років.

За словами експертки, сезон 2019–2020 років запам’ятався тим, що метеорологічна зима на території України взагалі не настала.

Тепліші за норму показники демонструє і нинішня осінь. Зокрема, середньомісячна температура повітря у Києві в жовтні становила +11,8 градуса, що на 3,2 градуса вище за кліматичну норму.

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Коли в Україну прийде перше відчутне похолодання

Перші справжні зимові прояви українці відчують уже найближчим часом. Водночас похолодання, яке очікується в останні дні листопада, є цілком закономірним для цього сезону.

Як пояснив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань, найближчими днями в Україну почне надходити арктичне повітря з півночі Скандинавії.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні протягом тижня з 23 до 29 листопада очікується поступове зниження температури повітря. На початку періоду погоду визначатиме південний циклон, однак у другій половині тижня його змінить антициклон.