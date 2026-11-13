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Зима все ближче: захід України засипає снігом. Фото і відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
543
Зима все ближче: захід України засипає снігом. Фото і відео
Захід України засипало першим снігом. Ілюстративне фото. Джерело: GettyImages

У п'ятницю, 13 листопада 2026 року, захід України почало засипати снігом. Мешканці Львова, Дрогобича та Самбора публікують у соціальних мережах фотографії та відео перших цьогорічних снігових опадів.

Світлини швидко розходяться мережею. Водночас погода в різних областях помітно відрізняється.

Не всі українці зустрічають наближення зими з однаковим настроєм. Поки одні фотографують перший сніг, інші скаржаться на холод, дощ і сльоту. Для них така погода поки зовсім не схожа на зимову казку.

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У Хмельницькому, наприклад, дощ ішов протягом усього дня. А на півдні Одещини ситуація зовсім інша – там сонячно, а температура повітря піднялася до +19 градусів.

Схоже, до справжньої зими ще не всі готові. Та й снігу з морозами, можливо, поки нікому особливо не хочеться – нам ще вистачить часу намерзнутися.

Перші опади

На опублікованих у соцмережах кадрах можна побачити засніжені вулиці Львова, Дрогобича та Самбора. У містах Львівської області сніг став однією з помітних погодних подій 13 листопада.

Раніше Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджав, що в п'ятницю в області буде хмарно. Протягом дня прогнозували значний дощ із переходом у мокрий сніг.

Також синоптики попереджали про можливе слабке налипання мокрого снігу та ожеледицю на окремих ділянках доріг. Тож водіям і пішоходам варто бути уважними.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ще на початку листопада в Україну прийшла справжня зима. Тоді деякі регіони вже засипав перший сніг.

А ще ми розповідали, якою буде зима в Україні через 30 років. Тоді кліматологиня розповіла, на що вказують прогнози.

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