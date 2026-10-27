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Зима все ближче: Карпати в жовтні засипає снігом. Фото

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
183
Зима все ближче: Карпати в жовтні засипає снігом. Фото
У Карпатах випав сніг. Джерело: ДСНС Івано-Франківщини

Вранці, 27 жовтня, у Карпатах випав сніг. Зокрема, у Драгобраті шар снігу покрив схили, дерева та дахи будинків, а температура опустилася нижче нуля.

Рятувальники закликали туристів за таких умов не вирушати в гори та не наражати себе на небезпеку. Про це повідомили ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області та Telegram-канал SNIH News та поділилися фото засніжених Карпат.

Що відомо

"Сьогодні, 27 жовтня, Драгобрат зустрічає ранок у зимових кольорах! Свіжий сніг вкрив схили, дерева та дахи будівель", – йдеться в матеріалі.

Там зазначили, що особливо добре сніговий покрив видно на трасі біля спортивно-туристичного комплексу "Оаза". Зокрема, на самому курорті туманно, а температура опустилася нижче нуля.

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У Карпатах випав сніг.Джерело: SNIH News

На горі Піп Іван також випав сніг. Вранці 27 жовтня там хмарно, туман, вітер північно-східний, 17 м/с.  Температура повітря становить -4 °С. 

На тлі цього рятувальники ДСНС в Івано-Франківській області попередили про погіршення погодних умов у горах. Туристів закликали не вирушати в гори за таких погодних умов, не наражати себе на небезпеку та стежити за прогнозами погоди.

"Бережіть себе та пам’ятайте: гори не пробачають легковажності!" – зазначили в ДСНС.

Погіршення погодних умов у Карпатах.Джерело: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Також ми писали про те, синоптики дали прогноз, де в Європі може випасти до 35 см снігу. Так, за попередніми прогнозами, зима в Європі може бути м'якою та вологою. При цьому "сніговий сезон" на більшій частині Європи очікується переважно слабкий. Проте в деяких регіонах можливі сильні опади, хуртовини та сильний сніг.

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