До кінця 2026 року світ нібито може зіткнутися з низкою драматичних подій – від появи невідомого космічного корабля до загострення конфліктів між провідними державами. Такі прогнози приписують болгарській провидиці Ванзі.

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Одне з найбільш незвичайних передбачень, яке приписують Ванзі, стосується можливого контакту людства з інопланетянами. Про це пише Daily Star.

За поширеними трактуваннями її нібито передбачень, перша зустріч із позаземним розумом може відбутися вже в листопаді 2026 року.

Йдеться про появу великого космічного корабля в атмосфері Землі. Також у публікаціях згадується можливість контакту з невідомою цивілізацією, яка нібито вже існує на нашій планеті. Водночас жодних підтверджень того, що Ванга справді робила такі конкретні прогнози, не наведено.

Ще одне тривожне передбачення стосується можливого початку Третьої світової війни у 2026 році. Масштабне протистояння може охопити кілька провідних держав і призвести до загострення міжнародної ситуації.

Серед сценаріїв, які приписують провидиці, називають можливе захоплення Китаєм Тайваню та пряме зіткнення Росії зі Сполученими Штатами. Однак ці твердження не є підтвердженими прогнозами, а їхній зв’язок із реальною геополітичною ситуацією залишається предметом спекуляцій.

Із глобальними конфліктами також пов’язують імовірність серйозної економічної кризи. У таких трактуваннях ідеться про можливе падіння фінансових ринків, прискорення інфляції та проблеми з національними валютами.

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У прогнозах, які приписують Ванзі, значне місце посідають природні катастрофи. Серед можливих лих називають торнадо, цунамі, землетруси та виверження вулканів.

За поширеними переказами, сукупність таких явищ нібито може спричинити масштабні кліматичні наслідки, які торкнуться приблизно 8% поверхні Землі. Водночас конкретні регіони, дати та обставини можливих катастроф не визначені.

Тому ці твердження не можна використовувати як науковий прогноз природних небезпек: у публікації не наведено перевірених даних, які підтверджували б такі оцінки.

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Окремий блок приписуваних Ванзі передбачень стосується розвитку штучного інтелекту. Згідно з їхніми сучасними трактуваннями, 2026 рік нібито має стати переломним моментом, коли ШІ ще суттєвіше впливатиме на промисловість, роботу та повсякденне життя людей.

Також у цих інтерпретаціях порушується питання людської самостійності в умовах поширення інтелектуальних систем. Проте немає підтверджень, що Ванга за життя сформулювала саме такий прогноз щодо 2026 року.

Ще одне передбачення, яке поширюють у медіа, стосується появи нового російського лідера у 2026 році. У публікаціях це пов’язують із можливим падінням режиму Володимира Путіна та припускають, що такі зміни могли б вплинути на подальший розвиток війни проти України.

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Однак конкретних підтверджень того, що болгарська провидиця передбачила зміну російського керівництва саме цього року, немає. Так само не можна встановити достовірний зв’язок між цими твердженнями та майбутнім України.

Варто враховувати, що багато прогнозів, які приписують Ванзі, поширюються без перевірених першоджерел, точних формулювань і надійного підтвердження їхнього авторства. Тому наведені сценарії слід сприймати як непідтверджені інтерпретації, а не як достовірні передбачення майбутніх подій.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що згідно з легендами, Ванга передбачила справжній апокаліпсис на 2026 рік: руйнівні землетруси, виверження вулканів та екстремальні погодні явища, які торкнуться майже десятої частини поверхні Землі.

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