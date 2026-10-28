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ЗСУ і армія РФ дотримуються режиму тиші в Олешках: Лубінець показав, як активізувалося життя в Херсоні. Фото і відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
153
ЗСУ і армія РФ дотримуються режиму тиші в Олешках: Лубінець показав, як активізувалося життя в Херсоні. Фото і відео
У Херсоні містяни повертаються до повсякденних справ. Джерело: Дмитро Лубінець / Facebook

У Херсоні на тлі режиму припинення вогню, запровадженого 27 жовтня, пожвавилося міське життя. Люди спокійніше виходять на вулиці, гуляють і проводять час просто неба.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook. За його словами, станом на сьогодні українська та російська сторони продовжують дотримуватися досягнутих домовленостей. Також омбудсмен опублікував відео з Херсона, на якому видно, що на вулицях побільшало людей, які повертаються до звичних справ.

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Як зазначив омбудсмен, його представник Василь Донець під час спілкування з місцевими жителями почув чимало прохань продовжувати зусилля для припинення вогню.

"Найголовніше – щоб був мир", – саме ці слова, за словами Лубінця, найчастіше лунають від людей на Херсонщині.

ЗСУ і армія РФ дотримуються режиму тиші в Олешках: Лубінець показав, як активізувалося життя в Херсоні. Фото і відео

У Херсоні на тлі режиму тиші пожвавилося життя на вулицях. Джерело: Дмитро Лубінець / Facebook

ЗСУ і армія РФ дотримуються режиму тиші в Олешках: Лубінець показав, як активізувалося життя в Херсоні. Фото і відео

У Херсоні пожвавилося міське життя на тлі припинення вогню. Джерело: Дмитро Лубінець / Facebook

Режим припинення вогню розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом (04:00 за московським) і триватиме до 22:59 1 листопада.

Його запровадили для проведення гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині. Україна реалізує її спільно з уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

Лубінець, який очолює українську переговорну групу, заявив, що оперативно повідомлятиме суспільство та медіа про перебіг гуманітарної місії й виконання досягнутих домовленостей.

"Але за всіма переговорами, домовленостями та дипломатичними зусиллями стоять насамперед люди. Їхні життя, безпека та надія на мирне майбутнє. І саме заради них ми маємо продовжувати цю роботу", – наголосив він.

ЗСУ і армія РФ дотримуються режиму тиші в Олешках: Лубінець показав, як активізувалося життя в Херсоні. Фото і відео

У Херсоні на тлі режиму тиші містяни повертаються до повсякденних справ. Джерело: Дмитро Лубінець / Facebook

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що режим припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині запровадили для проведення гуманітарної операції. Вона передбачає доставку допомоги цивільним, які залишаються в місті, а також підготовку до їхньої евакуації.

За даними Financial Times, жителів, які погодяться виїхати, спочатку вивозитимуть до Криму або Росії. Звідти вони зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію.

Також президент України Володимир Зеленський відзначив роль США в підготовці гуманітарної евакуації з Олешок. За його словами, робота над операцією розпочалася з ініціативи першої леді США Меланії Трамп. Україна наполягла на залученні американських представників і журналістів, оскільки не довіряє російській стороні. Водночас Зеленський утримався від розкриття подробиць, щоб не поставити евакуацію під загрозу.

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