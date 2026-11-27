Під час використання генераторів узимку важливо дотримуватися правил безпеки, зокрема правильно обирати місце для їхнього встановлення. Відстань до будівлі залежить від потужності пристрою та розташування вікон, дверей і вентиляційних отворів. Якщо власник не знає потужності свого генератора, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій радять дотримуватися так званого "золотого правила" – встановлювати його щонайменше за шість метрів від будівлі.

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Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника управління комунікації ДСНС України Олександр Хорунжий. Він також нагадав про правила заправлення генераторів, зберігання пального та використання інших приладів для обігріву й приготування їжі, недотримання яких може призвести до пожежі або отруєння чадним газом.

На якій відстані від будинку встановлювати генератор

За словами Хорунжого, допустима відстань для встановлення генератора залежить від його потужності та конструктивних особливостей будівлі.

Зокрема, невеликі генератори можна розміщувати на відстані до чотирьох метрів від вікон, дверей та інших отворів. Для потужніших пристроїв відстань від входів, вікон та інших отворів у будівлі має становити до 12 метрів.

Водночас існує виняток: генератор дозволяється встановлювати приблизно за метр від будівлі, якщо біля нього розташована суцільна несуча стіна без тріщин, отворів, вікон та інших конструктивних елементів, через які продукти згоряння можуть потрапити всередину.

"Допускається розміщувати генератор фактично за метр від будівлі в тому разі, якщо це суцільна несуча стіна, в ній немає тріщин, отворів, вікон і так далі. І, фактично, продукти горіння не потрапляють через ці отвори до будівлі", – пояснив представник ДСНС.

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Якщо ж людина не знає потужності свого генератора, їй радять орієнтуватися на відстань шість метрів.

"У нас є золоте правило: якщо ви не знаєте потужність свого генератора, відповідно, орієнтуватися на цифру шість метрів, яка забезпечує правильне виведення продуктів згоряння генератора у повітря", – наголосив Хорунжий.

Він окремо підкреслив, що генератори дозволено використовувати виключно надворі. Їх категорично заборонено встановлювати на балконах, у приміщеннях, підвалах і коридорах, а також впритул до будівель із порушенням вимог пожежної безпеки.

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Як правильно користуватися генератором

Представник ДСНС нагадав, що заправляти генератор потрібно лише після його охолодження – так званим способом "на холодну". Під час експлуатації необхідно дотримуватися інструкції виробника та використовувати лише сертифіковане обладнання.

Для додаткового захисту від опадів генератор бажано розміщувати під навісом. Водночас пальне потрібно зберігати окремо від пристрою, на відстані не менше ніж 10 метрів, щоб запобігти його займанню.

Також важливо обмежити доступ до генератора дітей і домашніх тварин.

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Як безпечно користуватися печами, плитами та туристичними пальниками

Олександр Хорунжий звернув увагу й на небезпеку неправильного використання побутових приладів для обігріву та приготування їжі.

Газові плити й духовки призначені виключно для приготування їжі, а не для обігріву приміщень. Печі та каміни потрібно регулярно перевіряти, контролювати тягу й очищати димоходи. Якщо в димоході є тріщини, користуватися ним не можна.

Щоб запобігти займанню підлоги від іскор або жарин, під піч рекомендують підкладати металевий лист.

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Окремі вимоги стосуються вентиляції. У приміщеннях, де використовують газові плити, духовки, туристичні пальники та інші прилади, що спалюють паливо, вона має працювати постійно. Не можна перекривати вентиляційні отвори заради збереження тепла: у приміщенні повинен бути приплив свіжого повітря та відведення продуктів згоряння.

Туристичні пальники дозволено використовувати лише для розігрівання їжі, а не для її приготування. Газові балони до них потрібно зберігати окремо.

Як уникнути витоку газу та отруєння чадним газом

Хорунжий також застеріг від перенесення газових балонів із холодного приміщення в тепле. Перед використанням обладнання необхідно перевіряти герметичність з'єднань. Зробити це можна за допомогою мильного розчину: якщо на місці з'єднання з'являються бульбашки, це свідчить про витік газу.

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Газові котли мають встановлювати виключно сертифіковані фахівці. Крім того, таке обладнання потребує регулярного технічного обслуговування, а приміщення, де воно працює, повинні мати належну вентиляцію.

Для запобігання отруєнню чадним газом у ДСНС рекомендують встановлювати сертифіковані датчики його виявлення. Особливо це важливо в оселях, де є печі, каміни, газові котли та інші опалювальні прилади.

"Це може зберегти життя і здоров'я як вас, так і ваших близьких", – наголосив представник ДСНС.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, від початку 2026 року в Україні зафіксували майже 250 випадків отруєння чадним газом. З них 64 сталися від початку опалювального сезону.

Як повідомляв OBOZ.UA, українці зможуть не лише використовувати генератори для власних потреб під час тривалих блекаутів, а й продавати надлишок виробленої електроенергії та отримувати за це гроші. Для цього потрібно погодити підключення обладнання з оператором системи розподілу, забезпечити належний комерційний облік електроенергії та виконати вимоги законодавства для виходу на ринок.