Компанія Zoetis підтримала відкриття першого етапу дресирувального центру ZORRO CLUB і продовжує активно допомагати його діяльності.

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ZORRO CLUB задуманий як багатофункціональний кінологічний центр, де готуватимуть собак до пошуково-рятувальних робіт, зокрема пошуку живих людей і загиблих під завалами та в інших складних умовах. Ще один напрям – підготовка собак для терапевтичної та реабілітаційної роботи з ветеранами, дітьми й людьми, які постраждали від війни. Також центр прийматиме собак для звичайного дресирування, навчання та соціалізації.

"Після початку повномасштабного вторгнення ми зосередилися на підготовці собак до пошуку людей з-під завалів. Працювали в Харкові, області та Полтаві, а згодом наші собаки почали залучатися до роботи різних кінологічних підрозділів. Цей досвід спонукав нас створити Zorro Club – простір, де кінологи зможуть обмінюватися досвідом, розвивати професійну кінологію, а ветерани, діти та люди, які постраждали від війни, отримуватимуть підтримку за участю собак. Ми хочемо об’єднати фахівців з усієї України та разом розвивати цю справу", – наголошує Руслан Могильов, кінолог, засновник та керівник центру ZORRO CLUB.

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Для Zoetis проєкти, що поєднують турботу про тварин із допомогою людям, мають особливе значення. Собаки не лише потребують належного догляду та ветеринарної підтримки, а й самі можуть допомагати людям долати складні життєві обставини, відновлювати емоційну рівновагу та відчувати підтримку.

"Ми дуже раді бути частиною відкриття ZORRO CLUB. Для Zoetis здоров’я та добробут тварин – це не просто робота, а справа, яка нас об’єднує. Ми щодня працюємо над тим, щоб тварини були здоровими, а люди, які про них піклуються, почувалися впевнено та спокійно", – зазначає Олена Єфремова, менеджерка з роботи з клієнтами компанії Zoetis.

Головні історії дня

Zoetis – світовий виробник ветеринарних препаратів для різних видів тварин. Продуктовий портфель компанії охоплює основні категорії ветеринарних засобів: антибактеріальні та протипаразитарні препарати, вакцини, розчини для регідратації, гормональні й протимаститні засоби, діагностичне обладнання VetScan для ветеринарних клінік та лабораторій, а також інші фармацевтичні продукти. У компанії працює понад тисячу співробітників більш ніж у ста країнах світу, які займаються дослідженнями й розробками, щоб покращувати якість життя тварин і їхніх власників.

Підтримка ZORRO CLUB стала для Zoetis можливістю долучилася до розвитку простору, де турбота про тварин допомагає змінювати на краще й життя людей.