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Зникло назавжди: у СРСР продавали пиво із незвичним інгредієнтом

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
204
Зникло назавжди: у СРСР продавали пиво із незвичним інгредієнтом
Кукурудзяне пиво "Кавказьке" не змогло прижитись навіть в умовах планової економіки. Джерело: Pexels

У часи СРСР харчова промисловість в цілому і пивоваріння зокрема перебували у занепаді. Смак пінного напою був далеким від ідеалу, а поняття крафтове пивоваріння з його експериментальними смаками та рецептами просто не існувало. Але це не означає, що в Союзі не пробували створити щось оригінальне.

Щоправда, такі експерименти нерідко мали локальний характер – на якомусь місцевому підприємстві технологу спадало на думку додати до рецепту щось, що виходило за межі класичного переліку. Так у 1950-х рока на Ставропольському пивоварному заводі і з’явилось пиво "Кавказьке". Його головною особливістю став нетиповий для пивоваріння інгредієнт – кукурудза, якої до рецептури додавали чимало. OBOZ.UA розповідає, як з’явилась така ідея і куди зрештою поділось кукурудзяне пиво.

Причина такого рішення була цілком практичною: у Ставропольському краї кукурудзи вирощували багато, а врожаї подекуди перевищували 100 центнерів із гектара. Тож місцеві пивовари вирішили знайти застосування надлишку цієї сировини. Про це йшлося в буклеті "Кавказьке пиво", який Ставропольська рада народного господарства видала для виставки ВДНГ у П’ятигорську 1959 року.

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Зникло назавжди: у СРСР продавали пиво із незвичним інгредієнтом

Надлишок кукурудзи у Ставропольському краї вирішили пустити на виготовлення пиво, але з цього нічого не вийшло. Джерело: Pexels

Розробленню рецептури передували три роки експериментів. За основу фахівці взяли відоме радянське пиво "Жигулівське" й поступово змінювали його склад, додаючи знежирене кукурудзяне борошно в кількості від 5 до 30% від сировини. Досліди виявилися перспективними, тож зрештою пивовари вирішили перейти до виробництва нового сорту. Для цього в рецептурі "Жигулівського" частку знежиреного кукурудзяного борошна збільшили аж до 40%. Так і з’явилося "Кавказьке".

Новий напій був доволі легким: прозорим, із жовтуватим відтінком, густиною 12,5% і міцністю лише 3,5%. Його вирізняли виразний хмелевий смак та аромат, до яких додавався ледь помітний кукурудзяний присмак. Як зазначали автори буклета, на виставці пиво отримало схвальні відгуки і від фахівців, і від звичайних відвідувачів.

Проте, як водилося в СРСР, офіційні лозунги кардинально розходилися з реальністю. Попри запевнення, що кукурудзяне пиво – це чудовий напій, покупцям воно не припало до смаку. Попит на "Кавказьке" був настільки малим, що навіть планова економіка не витримала і відмовилась від його виробництва. Надлишку кукурудзи довелось шукати інше застосування.

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