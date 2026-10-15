''Зневірилися в тому, що на нас чекають'': захисник Маріуполя Дмитро Пазін подякував Фонду Ріната Ахметова за нову квартиру

30-річний захисник Маріуполя Дмитро Пазін став власником квартири завдяки програмі "Вдома", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує спільно з проєктом "Серце Азовсталі".

Відео дня

Дмитро родом із Хмельниччини. Початок повномасштабного вторгнення капітан прикордонної служби зустрів у Маріуполі. У березні 2022 року під час боїв біля заводу "Азовмаш" він потрапляв під авіаудари й обстріли. Воїн отримав важку контузію та численні осколкові поранення руки й ніг. Пораненого Дмитра евакуювали на "Азовсталь", а вже у травні 2022 року він потрапив у полон. У неволі захисник провів понад три роки. Там він пережив пекло та знущання: його били кийками, катували струмом і натравлювали собак.

У 2025 році Дмитро нарешті повернувся додому. Через важкі поранення та тортури у нього виникли хронічні хвороби й проблеми із суглобами. Нещодавно Дмитро одружився, тож власне житло для нього зараз особливо вчасне. Тепер у молодої сім’ї є свій куточок, щоб облаштовувати побут, відновлювати сили й дбати про майбутнє.

"Ми всією сім’єю щиро вдячні за можливість мати власне житло. Дуже вдячні Рінату Ахметову. Ми – захисники Маріуполя, які тривалий час перебували в полоні. Якщо чесно, зневірилися в тому, що на нас чекають. Але після повернення з полону через три роки дуже приємно усвідомлювати, що досі є люди, які про тебе піклуються і переживають", – говорить Дмитро.

РЕКЛАМА

Вручаючи ключі та сертифікат на квартиру, директорка Фонду Ксенія Сухова побажала молодятам миру, затишку та щасливого сімейного життя.

"Я бажаю, щоб усі їхні мрії здійснювалися в цій прекрасній квартирі! Вона повністю обладнана: кухня готова, є все необхідне – холодильник, духовка, витяжка. А за вікном – прекрасний краєвид", – зазначила вона.

Головні історії дня

Раніше Дмитро отримував допомогу від проєкту "Серце Азовсталі": проходив лікування та психологічний скринінг. Це допомогло йому покращити стан і повернутися до роботи. Разом із батьком Дмитро має власну справу.

Нещодавно він також став учасником освітньо-грантової програми "Жити назустріч". У межах програми він проходить бізнес-навчання, працює з менторами та розробляє власну бізнес-модель, щоб перетворити свою ідею на успішну справу.

РЕКЛАМА

"Герою 30 років, і він має великі амбіції – створити власний бізнес. Зараз долучатиметься до нашої програми "Жити назустріч" разом із "ПУМБом" і KSE Graduate Business School – це школа підприємництва для ветеранів, а найкращі випускники отримують гранти", – пояснила голова наглядової ради Фонду Наталія Ємченко.

Програма "Вдома" передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до наповненого життя після боїв та полону.