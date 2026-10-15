''Зневірилися в тому, що на нас чекають'': захисник Маріуполя Дмитро Пазін подякував Фонду Ріната Ахметова за нову квартиру

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померла"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померлаМама зомліла, а труну провели оплесками: як у Києві попрощалися з Олександром "Венею" Венедчуком під звуки вибухів. Фото, відеоМама зомліла, а труну провели оплесками: як у Києві попрощалися з Олександром "Венею" Венедчуком під звуки вибухів. Фото, відеоІлюстрація - посилка TemuВ Україні ухвалили новий податок на посилки з Temu та AliExpress: які покупки подорожчають і колиПутін на навчаннях "Центр-2026"Під Герасимовим захитався стілець: що ховається за ширмою масштабних навчань "Центр-2026" у РФ і яку роль відіграла операція "Вівальді"Український льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відеоУкраїнський льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відеоДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція бою96-річна Ліна Костенко в новому яскравому вбранні посміялася над росіянами в компанії близьких друзів. Фото96-річна Ліна Костенко в новому яскравому вбранні посміялася над росіянами в компанії близьких друзів. ФотоЗеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США. ВідеоЗеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США. ВідеоУ центрі Києва російський дрон впав біля житлових будинків: кількість постраждалих збільшилась до шести. Фото та відеоУ центрі Києва російський дрон впав біля житлових будинків: кількість постраждалих збільшилась до шести. Фото та відеоУ мережі повідомляють про збій у роботі Резерв+: що робити, якщо зупинить ТЦКУ мережі повідомляють про збій у роботі Резерв+: що робити, якщо зупинить ТЦК

"Зневірилися в тому, що на нас чекають": захисник Маріуполя Дмитро Пазін подякував Фонду Ріната Ахметова за нову квартиру

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
icon 34
"Зневірилися в тому, що на нас чекають": захисник Маріуполя Дмитро Пазін подякував Фонду Ріната Ахметова за нову квартиру
Дмитро Пазін став власником квартири завдяки програмі «Вдома». Джерело: «Серце Азовсталі»

30-річний захисник Маріуполя Дмитро Пазін став власником квартири завдяки програмі "Вдома", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує спільно з проєктом "Серце Азовсталі".

Дмитро родом із Хмельниччини. Початок повномасштабного вторгнення капітан прикордонної служби зустрів у Маріуполі. У березні 2022 року під час боїв біля заводу "Азовмаш" він потрапляв під авіаудари й обстріли. Воїн отримав важку контузію та численні осколкові поранення руки й ніг. Пораненого Дмитра евакуювали на "Азовсталь", а вже у травні 2022 року він потрапив у полон. У неволі захисник провів понад три роки. Там він пережив пекло та знущання: його били кийками, катували струмом і натравлювали собак.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 28,1 т.
Кого мобілізують з 1 листопада, а хто може отримати відстрочку: перелік категорій
icon 28,1 т.
Кого мобілізують з 1 листопада, а хто може отримати відстрочку: перелік категорій
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 6,4 т.
Емоції будуть розпалені до межі: на Стрільців чекають серйозні фінансові проблеми, а Рибам слід подбати про здоров’я – гороскоп на 15 жовтня
icon 6,4 т.
Емоції будуть розпалені до межі: на Стрільців чекають серйозні фінансові проблеми, а Рибам слід подбати про здоров’я – гороскоп на 15 жовтня
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 3,8 т.
Які продукти категорично не можна загортати у фольгу та запікати в ній: відповідь вас здивує
icon 3,8 т.
Які продукти категорично не можна загортати у фольгу та запікати в ній: відповідь вас здивує
''Зневірилися в тому, що на нас чекають'': захисник Маріуполя Дмитро Пазін подякував Фонду Ріната Ахметова за нову квартиру

Захисник Маріуполя став власником квартири завдяки програмі «Вдома». Джерело: «Серце Азовсталі»

У 2025 році Дмитро нарешті повернувся додому. Через важкі поранення та тортури у нього виникли хронічні хвороби й проблеми із суглобами. Нещодавно Дмитро одружився, тож власне житло для нього зараз особливо вчасне. Тепер у молодої сім’ї є свій куточок, щоб облаштовувати побут, відновлювати сили й дбати про майбутнє.

"Ми всією сім’єю щиро вдячні за можливість мати власне житло. Дуже вдячні Рінату Ахметову. Ми – захисники Маріуполя, які тривалий час перебували в полоні. Якщо чесно, зневірилися в тому, що на нас чекають. Але після повернення з полону через три роки дуже приємно усвідомлювати, що досі є люди, які про тебе піклуються і переживають", – говорить Дмитро.

Вручаючи ключі та сертифікат на квартиру, директорка Фонду Ксенія Сухова побажала молодятам миру, затишку та щасливого сімейного життя.

''Зневірилися в тому, що на нас чекають'': захисник Маріуполя Дмитро Пазін подякував Фонду Ріната Ахметова за нову квартиру

Захисник Маріуполя став власником квартири завдяки програмі «Вдома». Джерело: «Серце Азовсталі»

"Я бажаю, щоб усі їхні мрії здійснювалися в цій прекрасній квартирі! Вона повністю обладнана: кухня готова, є все необхідне – холодильник, духовка, витяжка. А за вікном – прекрасний краєвид", – зазначила вона.

Раніше Дмитро отримував допомогу від проєкту "Серце Азовсталі": проходив лікування та психологічний скринінг. Це допомогло йому покращити стан і повернутися до роботи. Разом із батьком Дмитро має власну справу.

Нещодавно він також став учасником освітньо-грантової програми "Жити назустріч". У межах програми він проходить бізнес-навчання, працює з менторами та розробляє власну бізнес-модель, щоб перетворити свою ідею на успішну справу.

''Зневірилися в тому, що на нас чекають'': захисник Маріуполя Дмитро Пазін подякував Фонду Ріната Ахметова за нову квартиру

Захисник Маріуполя став власником квартири завдяки програмі «Вдома». Джерело: «Серце Азовсталі»

"Герою 30 років, і він має великі амбіції – створити власний бізнес. Зараз долучатиметься до нашої програми "Жити назустріч" разом із "ПУМБом" і KSE Graduate Business School – це школа підприємництва для ветеранів, а найкращі випускники отримують гранти", – пояснила голова наглядової ради Фонду Наталія Ємченко.

Програма "Вдома" передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до наповненого життя після боїв та полону.

Схожі теми
Фонд Ріната Ахметоваквартиражитло для військових
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись