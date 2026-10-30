Змушують російські дрони падати: Порошенко передав військовим 5 комплексів "Ай-Петрі" для захисту Києва

Росія змінює тактику повітряних атак, застосовуючи реактивні "Шахеди" та безпілотники з багатоканальними антенами "Комета", які ускладнюють роботу українських засобів РЕБ. Для посилення захисту столиці Петро Порошенко передав військовим чергову партію комплексів "Ай-Петрі".

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За словами п’ятого президента України, від початку осені російська армія активніше використовує нові технології під час атак. Зокрема, йдеться про реактивні ударні дрони та 16- і навіть 24-канальні антени "Комета", які ускладнюють протидію засобами радіоелектронної боротьби.

"Нова тактика застосовується ворогом, до якої Україна виявилася не зовсім готова. На сьогоднішній день масове застосування реактивних "Шахедів", використання ними нових шістнадцяти- або навіть двадцяти чотирьохканальних "Комет", які значно ускладнюють роботу наших засобів радіоелектронної боротьби, вимагає від нас концентрації зусиль, постійної модернізації і вдосконалення наших технологій", – пояснив Порошенко.

Українські комплекси протидії технічним засобам розвідки "Ай-Петрі" використовують для виявлення та придушення сигналів ворожих безпілотників. За словами військових, обладнання може блокувати GPS, відеосигнал та канали керування дронами.

Представниця одного з центрів ПДТР розповіла, що комплекси допомагають протидіяти FPV-дронам, зокрема позбавляючи їх відеозв’язку та навігації. За її словами, окремі екіпажі можуть за добу змушувати приземлятися до 200 FPV-дронів.

"Техніка виявляє, подавлює, блокує GPS, відео, крило. Наприклад, FPV, коли летить, ми можемо, якщо ми вичисляємо частоти, ми можемо подавити і відео, і GPS, тоді крило падає. Я працювала на моніторинговому центрі, тому я бачила, коли наш екіпаж садить 200 за добу. Це правда. Я не можу назвати імен, і я не можу назвати ім'я екіпажу, але садить дуже багато FPV, і я бачила, як падає крило. Особисто я бачила" – представниця ПДТР.

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Комплекси раніше застосовували проти російських розвідувальних безпілотників, FPV та керованих авіабомб. Нині їх модернізують, зокрема для протидії "Шахедам".

Після чергової російської атаки Порошенко передав підрозділам Сухопутних військ та іншим частинам ще п’ять комплексів "Ай-Петрі". За його словами, вони працюватимуть для прикриття повітряного простору Києва.

"Оборона має бути сучасна, технологічна, багатошарова, з використанням радарного поля, акустичних маяків, дронів-перехоплювачів, ракет. І ми робимо для цього все, що можемо, – заявив Порошенко.

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Порошенко також повідомив, що через постійні російські атаки виробництво комплексів довелося релокувати, зокрема до підземних цехів. Підприємство перейшло на роботу у три зміни.

За його словами, фахівці вдосконалюють системи радіоелектронної розвідки, пеленгатори, високочастотні підсилювачі та випромінювачі. Ці технології мають допомагати переривати мережевий зв’язок і позбавляти ворожі засоби ураження можливості отримувати необхідні сигнали.

Водночас у матеріалі "Мілітарного" порушили питання створення єдиної цифрової платформи для управління протидією повітряним загрозам. Її завданням має стати виявлення цілей у режимі реального часу, визначення пріоритетів і розподіл засобів ураження.

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Автори матеріалу зазначають, що під час масованих атак військовим доводиться одночасно відстежувати сотні цілей і координувати роботу різних систем. Без належної взаємодії кілька комплексів можуть працювати по одній цілі, тоді як інша залишиться без протидії. Крім того, неузгоджена робота засобів РЕБ може створювати перешкоди для власних систем.

Як можливу основу такої цифрової платформи автори розглядають програмне забезпечення комплексу "Ай-Петрі".