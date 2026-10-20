Зміни до бронювання не вирішать проблему мобілізації – нардеп

Реформа системи бронювання, над якою зараз працює Кабінет міністрів, не дасть того належного ефекту, на який розраховує влада. Через можливе зниження лімітів бронювання та перегляд статусів критичності для низки підприємств й організацій втратять відстрочку лише кілька десятків тисяч чоловіків, а таку кількість військовозобовʼязаних ТЦК і так мобілізує протягом одного місяця.

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Про це заявляє нардеп Олександр Федієнко, коментуючи можливі зміни в системі бронювання.

"Кабмін може виграти максимум місяць мобілізаційного ресурсу з тих, хто має бронь", – пише парламентар на своїй Facebook.

Окремі запитання у депутата викликають заяви прем’єр-міністра Сергія Корецького про масштаби зловживань із бронюванням. Зокрема, глава уряду наводив приклад підприємства, де зі 100 заброньованих працівників лише 20 нібито виконують критичні роботи. Федієнко вважає, що подібні випадки не відображають загальної ситуації, а акцент на окремих професіях може створювати хибне уявлення.

"Зараз нам намагаються продати інформаційно про сомельє, барменів, прибиральників (які мають "бронь". – Ред.) тощо. Але це дуже маленький відсоток. Звертаю увагу – вони після бронювання вже будуть на радарі", – наголошує Федієнко.

Водночас, на його переконання, тих, хто перебуває в СЗЧ, хто переховується та взагалі не перебуває на військовому обліку – мільйони. І завдання держави, говорить Федієнко, встановити їхню точну кількість.

"Відверто, це дуже просто перевірити. Достатньо взяти реєстри військовослужбовців, реєстр Державної податкової служби України, далі – питання технічні. (…) Ніхто з понад 60+ народних депутатів Верховної Рада України не виступає за те, що нам не треба поповнювати наші сили оборони, треба. Але ми хочемо знати, чи розуміє Кабінет міністрів України, скільки в Україні такої категорії громадян військовозобовʼязаних, які не на обліку", – резюмує нардеп.

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Раніше представники бізнес-спільноти, зокрема Українська Рада Бізнесу, розкритикували пропозиції Кабміну, які стосуються змін в системі бронювання. Там заявили, що нові правила призведуть до затримок у виконанні державних оборонних замовлень, ремонті та відновлення енергетичної інфраструктури, а також призведуть до затримок із наданням життєво необхідних послуг населенню. Прем'єр Корецький обіцяє фіналізувати зміни й представити їх вже до кінця цього тижня.

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