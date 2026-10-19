Жива пам'ять про героїв. Військовий історик Ярослав Тинченко – про артефакти війни, психологічний бар’єр і формування національної ідентичності

За кожним із 500 оцифрованих артефактів новітньої російсько-української війни стоїть конкретна людина, її доля, біль і незламність. Проте за порятунком кожної такої реліквії – від пробитого під Іловайськом бронежилета до особистих речей захисників – стоїть колосальна, емоційно виснажлива робота науковців, які з перших днів збирали ці свідчення безпосередньо на полях боїв.

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Національний військово-історичний музей України спільно з ГО "Український центр розвитку музейної справи" за підтримки Українського культурного фонду реалізує масштабний проєкт "Цифрова музеєфікація сучасної воєнної спадщини". Ініціатива спрямована на створення якісного електронного архіву з 500 унікальних предметів Війни за Незалежність та розробку інноваційного мультимедійного аудіогіда з 3D-моделями і відеосюжетами, які вже доступні для аудиторії з усього світу.

Один із ключових експертів і дослідників проєкту – військовий історик, заступник директора музею з наукової роботи Ярослав Тинченко. Він особисто долучався до збору артефактів із найгарячіших точок ще з вересня 2014 року, працюючи в межах гуманітарних місій на Савур-Могилі, під Іловайськом та Дебальцевим. Його щоденна праця – це робота на межі людської емпатії та суворої професійної фіксації пам'яті, яка не дозволяє стертися жодному імені.

Спеціально для Oboz.ua ми поговорили з Ярославом Тинченком про те, як науковцям вдається вибудовувати психологічний бар'єр під час роботи з речами загиблих, які неймовірні деталі й історії ховаються за врятованими експонатами (зокрема, історія бійця добробату Дмитра Сіроштана), чому 3D-оцифрування є життєво необхідним порятунком на випадок знищення оригіналів та як збережена матеріальна пам'ять формує фундамент нашої національної ідентичності.

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– За кожним із 500 оцифрованих музейних предметів стоїть людина та конкретна доля. Наскільки емоційно складно науковцям працювати з речами захисників?

– Як і у будь-якій професії, де емпатія грає одну з головних ролей, потрібно навчитись ставити психологічний бар’єр. Відділяти своє власне життя від службового. Бо робота з речами, які, приміром, належали загиблим, вже містить у собі психологічне навантаження. А якщо до цього додати контакти з родинами загиблих, і зробити це частиною своєї професії – то без психологічного бар'єра рано чи пізно настає депресія, вигорання, зневіра.

Головні історії дня

– Чи можете розповісти історії 2–3 конкретних речей із колекції Війни за Незалежність, які найбільше вражають відвідувачів і самих дослідників?

– Досліджуючи іловайські події, науковці Національного військово-історичного музею України познайомилися з бійцем батальйону "Миротворець", уродженцем Горлівки Дмитром Сіроштаном. Він поділився з нами своїми спогадами про те, як вибирався з палаючої машини, був змушений скинути зіпсутий бронежилет, як проходив повз розбиту автівку батальйону "Дніпро-1", у подальшому вів бій з російськими десантниками, і зі зброєю в руках вийшов з оточення. Пан Дмитро також передав нам свій фотоархів, якій відображає всю історію батальйону "Миротворець". Ретельно роздивляючись фото всіх бійців добробату, ми дійшли висновку, що бронежилети такого зразка, як виявлений пошуковцями фрагмент, були лише в батальйоні "Миротворець". Порівнюючи розфарбування елементів камуфляжу на бронежилеті та нахил розташування на ньому нарукавного знаку, ми виявили, що він належав саме Дмитрові Сироштану.

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– Як особисті речі (підписані прапори, пробиті бронепластини, листи, предмети побуту) допомагають зберегти персональну пам'ять про кожного воїна?

– До прізвища завжди хочеться додати фотографію. Ти починаєш з’ясовувати біографію цієї людини, знайомишся з його родиною та побратимами, й рано чи пізно пізнаєш увесь його всесвіт. А потому обираєш факти та за можливістю, підбираєш до них ті експонати, які б могли бути найбільше цікаві нашим відвідувачам. Це може бути історія військової частини, в якій служив наш герой, розповідь про населений пункт, або – навіть школу, яку він закінчив.

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– Як співробітники музею співпрацюють із військовими підрозділами та родинами захисників під час передачі речей до фондів?

– Є дві форми передачі речей до музею: на тимчасове зберігання та на постійне. Приміром, батьки загиблого Героя хотіли б, аби артефакти, пов’язані з його ім’ям, були виставлені в експозиції. Водночас вони не знають напевно – чи не захочуть діти полеглого тримати ці реліквії вдома? Відтак, вони їх передають на тимчасове зберігання – аби потім, у разі потреби, їх можна було забрати. Інший варіант – передача на постійне зберігання. Наприклад, військова частина передає нам якісь предмети, пов’язані з бойовими діями. Однозначно, в подальшому ці артефакти їм не стануть у пригоді, і тому одразу ми їх приймаємо на постійне зберігання.

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– Чому важливо перенести ці артефакти у віртуальний 3D-простір, зробивши їх доступними для аудиторії з усього світу?

– 3-д сканування дозволить нам популяризувати нашу колекцію у всесвітньому масштабі. Її зможуть досліджувати в усіх куточках світу, причому як військові фахівці або історики, так і пересічні користувачі. А що найбільше важливо – навіть якщо раптом, з якось причин, якийсь з предметів зникне (приміром, внаслідок бомбардування), його максимально докладна цифрова копія збережеться у мережі інтернет.

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– Як нові цифрові формати (аудіогіди, 3D-моделі) допомагають говорити про складні й болючі теми війни з молоддю без ретравматизації?

– Ми можемо розповідати про трагічні події умовно кажучи, крізь призму екрана монітора. Тобто, вони будуть сприйматись, як реалістичний, документальний, але все ж – фільм.

– Що відчуває історик, коли бачить, як речі з фронту перетворюються на національні реліквії та частину світової спадщини?

– Власне, історики традиційно й перетворюють звичайні предмети на національні реліквії. Вони, звісно, не чаклуни. Але саме вони навколо простого предмета складають непросту, цікаву, а іноді – надзвичайно вражаючу легенду національного масштабу. Бо легенда – це передусім розповідь, основана на реальних подіях. І ті артефакти, які підкріплені легендою, стають національними реліквіями.

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– Чому збережена матеріальна пам'ять про сучасних захисників є фундаментом нашої майбутньої перемоги та ідентичності?

– Краще один раз побачити, ніж сто разів почути – це відоме українське прислів’я саме про такі випадки. Понівечений український прапор, який винесли кіборги з ДАПу, обгоріле Євангеліє, знайдене пошуковцями серед української колони, розстріляної під Іловайськом, форма одягу або нагороди Героя – Захисника України… Це такі та їм подібні артефакти, які викликають справжні емоції. І всі вони, як мозаїка, складаються у той самий фундамент нашої національної ідентичності.