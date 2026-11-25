Ні дня без НПЗ – новий девіз Сил Оборони України. Сьогодні горить Сизраньський НПЗ. Це один з найбільших НПЗ росії. Він переробляє 9 млн тон нафти на рік. Це близько 3% загальноросійської переробки. Спеціалізується на і так дефіцитному на московії бензині, авіаційному керосині і дизелі.

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Задача ЗСУ залишається незмінною: дати українським політикам карти для гри з американським і московським шулерами.

Ми дуже слабка медійно держава, яка не спроможна транслювати свою правду світові, бо росіяни і американці на дві голови сильніші медійно і їхні ІПСО спотворюють картину реальності.

В умовах інституційної інформаційної неспроможності відповідальних осіб, які займаються комунікаціями української держави, єдиним способом донести свою правду світові є ЯСКРАВІ операції Збройних Сил, які самі по собі є інфоприводом, який неможливо заглушити.

Наприклад, одна з найважливіших ІПСО московитів просуває ідею, що росія перемагає у війні і її неможливо зупинити. Цю тезу качають росіяни, корисні західні ідіоти, наші гончаренки та інша нечисть.

І тут BOOM!!! В Африці ЗСУ множать на нуль російський військовий корабель. Ця новина від ЗСУ настільки сильна і настільки фактологічна, що її неможливо перебити НІЧИМ. Будь-яка брехня, що росія перемагає у війні, розбивається об ФАКТИ від ЗСУ. Бо не може росія одночасно перемагати і получати від українців п#зди по всьому світу.

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Спалені російські НПЗ – це ще один факт від ЗСУ, який неможливо перебити пропагандою і демагогією. Ми просто палимо їх, бо можемо, а вони горять, бо НЕ МОЖУТЬ захистити.

За різними оцінками станом на зараз виведено з ладу близько ПОЛОВИНИ російської нафтопереробки. Кілька місяців роботи в такому режимі можуть привести до дуже сумних для московитів наслідків.

І ось ці карти ЗСУ везуть на зустріч G20 в Штати, де воєнний злочинець путін може бути, а Україну не запрошували.

Але тут така справа: ви можете не запросити нас на G20, але наші справи там будуть навіть без нас. Бо весь світ бачить спалену нафтопереробку на росії і російські кораблі, які горять в усіх морях, на всіх континентах.

Головні історії дня

Це і є перемовна позиція, яка НАЙБІЛЬШЕ наближає мир. Збройні Сили України – найкращий МИРОТВОРЕЦЬ і ніякі гарантії "як в НАТО" і поруч з гарантіями від ЗСУ не стояли.

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