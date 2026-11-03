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"Згадайте себе в 14 років": командувач НГУ розповів, що саме сталося з неповнолітнім хлопцем у Петропавлівській Борщагівці. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
5,2 т.
"Згадайте себе в 14 років": командувач НГУ розповів, що саме сталося з неповнолітнім хлопцем у Петропавлівській Борщагівці. Відео
Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Джерело: OBOZ.UA

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів подробиці інциденту з 14-річним хлопцем, який опинився поруч із військовослужбовцями НГУ під час подій у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. За його словами, підліток перебував на дереві, але впав до нацгвардійців, які надали йому медичну допомогу.

Про обставини події Півненко розповів журналістам. Він також прокоментував стан хлопця та пояснив, чому військовослужбовці вирішили забрати його з місця події.

За словами командувача НГУ, 14-річний підліток сидів на дереві, після чого впав до військовослужбовців. Нацгвардійці надали йому необхідну медичну допомогу.

"Маленький на дереві сидів 14 років. Впав до нас, ми надали медичну допомогу. Приїхав голова Офісу президента Кирило Олексійович, ви бачили, проговорили, видали, і все", – сказав Олександр Півненко.

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Чому хлопець злякався

Окремо командувач прокоментував емоційну реакцію неповнолітнього. Він припустив, що хлопець міг перелякатися через незвичну для себе ситуацію та зовнішній вигляд військовослужбовців.

"Знаєте, які там у нас всі бородаті, гарні хлопці вони, перелякалися людина. Його, звісно, затягнули, щоб не закидали камінням", – зазначив Півненко.

За його словами, військові вирішили забрати підлітка, щоб убезпечити його від можливого потрапляння під каміння.

Як усе сталося

OBOZ.UA вже повідомляв, що 2 листопада у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині нібито озброєні люди утримували близько 40 осіб у підвалі приватного будинку, а одна людина померла. Правоохоронці в цей же день спростували інформацію про незаконне утримування людей і загибель громадянина та пояснили ситуацію.

Пізніше стало відомо, що жінка, яка заявила про нібито незаконне утримання поранених військових у Петропавлівській Борщагівці, представилась власницею компанії "Мед-престиж". Однак журналісти з'ясували, що клініка припинила роботу ще у 2023 році, а автомобіль швидкої допомоги, який прибув на місце події, продали у 2024-му.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що події в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада відбулися не без стороннього впливу. Правоохоронці мають встановити конкретних організаторів конфлікту та притягнути їх до відповідальності.

Тим часом Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення повноважень військовими.

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