Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру ''Хартії'' Оболєнському: хто ще отримав генеральські погони

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, президент Володимир Зеленський підписав 10 указів про присвоєння військових і спеціальних генеральських звань. Зокрема, бригадним генералом відтепер є Ігор Оболєнський, командир 2-го корпусу НГУ "Хартія".

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Відповідний указ (№1013/2026) було опубліковано в четвер на сайті ОП. До цього Оболєнський був полковником.

Нагадаємо, що Ігор "Корнет" Оболєнський 31 липня цього року пережив спробу замаху. Нападника та спільника вдалося затримати.

Звання бригадного генерала отримав і начальник Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України Віктор Заєць (до цього – полковник).

Аналогічне підвищення у Сергія Прудченка, першого заступника начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Полковник Микола Попович, заступник директора Департаменту – начальник управління організації оперативно-розшукової діяльності адміністрації Державної прикордонної служби України, отримав військове звання бригадного генерала.

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Підвищено до бригадного генерала і нацгвардійця Антона Задорожного, начальника Північного Київського територіального управління НГУ.

Спеціальне звання генерал-лейтенанта служби цивільного захисту присвоєно Олексію Мігріну, заступнику Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (раніше він був генерал-майором).

Головні історії дня

Серед працівників НПУ генералом поліції третього рангу став Олександр Рашевський (колишній полковник), який очолює Департамент особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

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Спеціальне звання генерала поліції третього рангу тепер має Олег Кашперук, начальник ГУ Нацполіції в Сумській області.

Такий самий указ президент підписав щодо Максима Ахрамєєва, начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.

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Наступним указом військове звання бригадного генерала присвоєно Олексію Ляху, начальнику Управління СБУ в Чернігівській області.

Як раніше писав OBOZ.UA, Національний банк України 1 жовтня 2026 року випустив нову срібну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена Дню захисників і захисниць України й отримала назву "Під покровом". Тираж монети – до 10 000 штук.

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