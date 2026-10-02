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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру "Хартії" Оболєнському: хто ще отримав генеральські погони

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру "Хартії" Оболєнському: хто ще отримав генеральські погони
Колишній полковник, від 1 жовтня бригадний генерал Ігор Оболєнський
Джерело: Пресслужба "Хартії"

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, президент Володимир Зеленський підписав 10 указів про присвоєння військових і спеціальних генеральських звань. Зокрема, бригадним генералом відтепер є Ігор Оболєнський, командир 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Відповідний указ (№1013/2026) було опубліковано в четвер на сайті ОП. До цього Оболєнський був полковником.

Нагадаємо, що Ігор "Корнет" Оболєнський 31 липня цього року пережив спробу замаху. Нападника та спільника вдалося затримати.

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру ''Хартії'' Оболєнському: хто ще отримав генеральські погони

Указ №1013/2026

Джерело: Скриншот president.gov.ua

Звання бригадного генерала отримав і начальник Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України Віктор Заєць (до цього – полковник).

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Аналогічне підвищення у Сергія Прудченка, першого заступника начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ.

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Джерело: Скриншот president.gov.ua

Полковник Микола Попович, заступник директора Департаменту – начальник управління організації оперативно-розшукової діяльності адміністрації Державної прикордонної служби України, отримав військове звання бригадного генерала.

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру ''Хартії'' Оболєнському: хто ще отримав генеральські погони

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Джерело: Скриншот president.gov.ua

Підвищено до бригадного генерала і нацгвардійця Антона Задорожного, начальника Північного Київського територіального управління НГУ.

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру ''Хартії'' Оболєнському: хто ще отримав генеральські погони

№1012/2026

Джерело: Скриншот president.gov.ua

Спеціальне звання генерал-лейтенанта служби цивільного захисту присвоєно Олексію Мігріну, заступнику Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (раніше він був генерал-майором).

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру ''Хартії'' Оболєнському: хто ще отримав генеральські погони

№1014/2026

Джерело: Скриншот president.gov.ua

 

 

Серед працівників НПУ генералом поліції третього рангу став Олександр Рашевський (колишній полковник), який очолює Департамент особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру ''Хартії'' Оболєнському: хто ще отримав генеральські погони

№1015/2026

Джерело: Скриншот president.gov.ua

Спеціальне звання генерала поліції третього рангу тепер має Олег Кашперук, начальник ГУ Нацполіції в Сумській області.

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру ''Хартії'' Оболєнському: хто ще отримав генеральські погони

№1016/2026

Джерело: Скриншот president.gov.ua

Такий самий указ президент підписав щодо Максима Ахрамєєва, начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру ''Хартії'' Оболєнському: хто ще отримав генеральські погони

№1017/2026

Джерело: Скриншот president.gov.ua

Наступним указом військове звання бригадного генерала присвоєно Олексію Ляху, начальнику Управління СБУ в Чернігівській області.

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру ''Хартії'' Оболєнському: хто ще отримав генеральські погони

№1018/2026

Джерело: Скриншот president.gov.ua

Як раніше писав OBOZ.UA, Національний банк України 1 жовтня 2026 року випустив нову срібну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена Дню захисників і захисниць України й отримала назву "Під покровом". Тираж монети – до 10 000 штук.

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