Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 11-го армійського корпусу. Відтепер повний лицар ордена Богдана Хмельницького Еміль Ішкулов – бригадний генерал.

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Про це йдеться в указі глави держави №984/2026. Документ підписано президентом 30 вересня.

Що відомо про генерала

Еміль Ішкулов народився у Таджикистані (це сталося у червні 1987 р.). Але його батьки перебралися до міста Скадовськ на Херсонщині, коли хлопчику було лише п'ять років. Тож Еміль неодноразово називав саме Скадовськ своїм рідним та найулюбленішим містом.

На жаль, зараз місто залишається окупованим російськими загарбниками.

Навчався Еміль у Львівському інституті Сухопутних військ (Нацуніверситет "Львівська політехніка") за спеціальністью "бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів". Закінчив виш у 2009 році.

Початок війни

У 2014 році початок російсько-української війни Еміль Шамільович "зустрів" у якості командира розвідувального взводу у 25-й повітрянодесантній бригаді. Його підрозділ брав участь в охороні та обороні кордону України поблизу Амвросіївки.

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З 1 червня 2014-го особовий склад розвідувального взводу під керівництвом Ішкулова знищив понад 15 укріплених вогневих позицій противника та завдав вагомих втрат збройним формуванням противника.

Повномасштабне вторгнення

Російське вторгнення 2022 року Еміль Шамільович зустрів у Авдіївці. Місто передали новосформованій 110-й механізованій бригаді, після чого Еміля направили на Запорізький напрямок, де він прийняв під командування 5-ту батальйонно-тактичну групу 81-ї бригади. Пізніше був призначений командиром 80-ї десантно-штурмової бригади.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, командири батальйонів і дивізіонів зазначеної бригади зверталися до президента з проханням не знімати з посади тоді ще комбрига Ішкулова. Справа в тому, що в медіа з’явилася інформація: командира нібито хочуть звільнити за відмову виконувати завдання, нерозмірні із силами підрозділу.

Йдеться про бойову операцію на російській Курщині. Причому, як з’ясувалося пізніше, Еміль Шамільович не відмовлявся виконувати наказ, а лише мав сміливість повідомити про нерозумність деяких аспектів Курської операції.

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Після цього, як стверджував військовий журналіст Бутусов, Ішкулов потрапив у немилість до тодішнього головкома Сирського.

Нагороди героя

Наразі 11 корпус, яким керує генерал, воює на Слов'янському та Краматорському напрямках.

Еміль Шамільович – повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Його перші медаль "За військову службу" та орден "За мужність" були отримані ще у 2014 році.

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Тоді ж Ішкулов і був нагороджений орденом Хмельницького III ступеня. А другу і першу ступінь цього ордену він отримав у листопаді 2022 та грудні 2023 відповідно.

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