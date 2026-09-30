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Зеленський підвищив у званні командира 11 корпусу, який обороняє Слов'янськ і Краматорськ

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read3 хв
icon 4,8 т.
Зеленський підвищив у званні командира 11 корпусу, який обороняє Слов'янськ і Краматорськ
Еміль Ішкулов тепер – бригадний генерал
Джерело: Бутусов/ Facebook

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 11-го армійського корпусу. Відтепер повний лицар ордена Богдана Хмельницького Еміль Ішкулов – бригадний генерал.

Про це йдеться в указі глави держави №984/2026. Документ підписано президентом 30 вересня.

Зеленський підвищив у званні командира 11 корпусу, який обороняє Слов'янськ і Краматорськ

Указ президента

Джерело: скриншот

Що відомо про генерала

Еміль Ішкулов народився у Таджикистані (це сталося у червні 1987 р.). Але його батьки перебралися до міста Скадовськ на Херсонщині, коли хлопчику було лише п'ять років. Тож Еміль неодноразово називав саме Скадовськ своїм рідним та найулюбленішим містом.

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На жаль, зараз місто залишається окупованим російськими загарбниками.

Навчався Еміль у Львівському інституті Сухопутних військ (Нацуніверситет "Львівська політехніка") за спеціальністью "бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів". Закінчив виш у 2009 році.

Зеленський підвищив у званні командира 11 корпусу, який обороняє Слов'янськ і Краматорськ

Еміль Ішкулов

Джерело: Нацуніверситет «Львівська політехніка»

Початок війни

У 2014 році початок російсько-української війни Еміль Шамільович "зустрів" у якості командира розвідувального взводу у 25-й повітрянодесантній бригаді. Його підрозділ брав участь в охороні та обороні кордону України поблизу Амвросіївки.

З 1 червня 2014-го особовий склад розвідувального взводу під керівництвом Ішкулова знищив понад 15 укріплених вогневих позицій противника та завдав вагомих втрат збройним формуванням противника.

Повномасштабне вторгнення

Зеленський підвищив у званні командира 11 корпусу, який обороняє Слов'янськ і Краматорськ

Еміль Ішкулов

Джерело: скриншот

Російське вторгнення 2022 року Еміль Шамільович зустрів у Авдіївці. Місто передали новосформованій 110-й механізованій бригаді, після чого Еміля направили на Запорізький напрямок, де він прийняв під командування 5-ту батальйонно-тактичну групу 81-ї бригади. Пізніше був призначений командиром 80-ї десантно-штурмової бригади.

Як повідомляв OBOZ.UA, командири батальйонів і дивізіонів зазначеної бригади зверталися до президента з проханням не знімати з посади тоді ще комбрига Ішкулова. Справа в тому, що в медіа з’явилася інформація: командира нібито хочуть звільнити за відмову виконувати завдання, нерозмірні із силами підрозділу.

Йдеться про бойову операцію на російській Курщині. Причому, як з’ясувалося пізніше, Еміль Шамільович не відмовлявся виконувати наказ, а лише мав сміливість повідомити про нерозумність деяких аспектів Курської операції.

Після цього, як стверджував військовий журналіст Бутусов, Ішкулов потрапив у немилість до тодішнього головкома Сирського.

Нагороди героя

Зеленський підвищив у званні командира 11 корпусу, який обороняє Слов'янськ і Краматорськ

Еміль Ішкулов

Джерело: скриншот

Наразі 11 корпус, яким керує генерал, воює на Слов'янському та Краматорському напрямках.

Еміль Шамільович – повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Його перші медаль "За військову службу" та орден "За мужність" були отримані ще у 2014 році.

Тоді ж Ішкулов і був нагороджений орденом Хмельницького III ступеня. А другу і першу ступінь цього ордену він отримав у листопаді 2022 та грудні 2023 відповідно.

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