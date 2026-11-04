Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги після гуманітарної місії в Олешках

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги І ступеня першу леді Сполучених Штатів Америки Меланію Трамп. Почесної державної нагороди Меланія Трамп удостоєна за організацію гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області та особистий внесок у підтримку України.

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Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Що відомо

Згідно з документом, президент України нагородив першу леді США за її вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України. Також відзначено її активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.

"Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня ТРАМП Меланію – Першу леді Сполучених Штатів Америки", – йдеться в указі президента № 1079 від 2 листопада.

Що передувало

Перша леді США Меланія Трамп виступила посередницею під час домовленостей між Україною та Росією щодо гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Меланія Трамп разом зі своїм представником працювала з керівництвом обох країн.

Зокрема, перша леді США ініціювала переговори та виступила посередницею між сторонами. Вона також узгоджувала з Україною та Росією цілі угоди, технічні процедури, строки, порядок дій і умови припинення вогню. Вона також повідомила, що залучила незалежну американську медіаорганізацію для супроводу української та російської команд і документування їхньої роботи на місцях.

Завдяки цьому