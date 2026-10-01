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Зеленського закликали посмертно відзначити Карпюка званням Героя України

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read1 хв
icon 475
Зеленського закликали посмертно відзначити Карпюка званням Героя України
Микола Карпюк у російському суді
Джерело: Антон Наумлюк

Громадська організація "Платформа звільнення політв’язнів" звернулася до президента з проханням посмертно надати звання Героя України співзасновнику УНА-УНСО, колишньому політв’язню Кремля та військовослужбовцю ЗСУ Миколі Карпюку.

Микола Карпюк брав участь в акції "Україна без Кучми", Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2014 році його затримали російські спецслужби, а у 2016-му засудили в РФ до 22,5 року ув’язнення. Правозахисний центр "Меморіал" визнав Карпюка політичним в’язнем.

У вересні 2019 року після обміну Карпюк повернувся додому, з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до ЗСУ, а 19 вересня 2026 року загинув у бою з російськими військами.

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"Микола Карпюк двічі заплатив надзвичайно високу ціну за свою відданість Україні спочатку роками незаконного ув'язнення та катувань у російській в'язниці, а після звільнення власним життям на фронті", – йдеться в тексті петиції. Автори просять відзначити його за багаторічну боротьбу за незалежність держави, пережиті російські репресії та загибель під час захисту Батьківщини.

Нагадаємо, що з нагоди 35-ї річниці незалежності України президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України одразу 17 українським захисникам і громадським діячам.

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