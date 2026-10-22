Зеленська, Орпо та Кондратюк відкрили у Києві 10-й Український жіночий конгрес

22 жовтня у Києві розпочав роботу 10-й Український Жіночий Конгрес. Його відкрили співзасновниця Конгресу, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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Цьогоріч Конгрес проходить під гаслом "Від винятків до нових стандартів". Його головна тема – як перетворити досягнення та лідерство українських жінок на нові суспільні стандарти, що забезпечуватимуть рівні можливості для всіх.

Відкриваючи Конгрес, Олена Кондратюк наголосила, що за роки його роботи вдалося досягти важливих змін у забезпеченні прав жінок. Зокрема, відкрити для жінок бойові посади у війську, скасувати понад 450 професійних обмежень для жінок, запровадити 40-відсоткову гендерну квоту у виборчих списках, посилити законодавство щодо захисту жінок від насильства.

Водночас, за її словами, формальна рівність досі не гарантує жінкам рівних кар'єрних можливостей, справедливої оплати праці та реального впливу на ухвалення рішень.

"Ми навчилися відкривати жінкам двері. Тепер маємо зробити так, щоб за цими дверима для них справді були рівні можливості. І коли ми сьогодні говоримо "Від винятків до нових стандартів", то ці нові стандарти – не нові вимоги до жінок. Це нові вимоги до держави, суспільства, політики й економіки. Вони мають нарешті відповідати новій реальності, яку жінки вже створили", – наголосила Олена Кондратюк.

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Перша леді України Олена Зеленська, вітаючи учасників 10-го Українського Жіночого Конгресу, наголосила, що за останнє десятиліття Україна досягла суттєвого прогресу в забезпеченні гендерної рівності. Жінки отримали доступ до раніше заборонених професій, розширили свою присутність у політиці, війську та бізнесі. Водночас, за її словами, між новими ролями жінок і реальними рівними можливостями досі існує значний розрив. Тому наступним кроком має стати перетворення досягнень окремих жінок на загальні правила, які гарантуватимуть рівні можливості для всіх.

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"Що означає перетворити виняток на стандарт на практиці? Це означає, що рівна оплата за однакову працю має стати непорушним правилом. Це означає розбудову соціальної інфраструктури: доступні безпечні дитячі садочки й школи з укриттями, які дають жінці змогу поєднувати самореалізацію та родину. Це означає партнерське батьківство, коли турбота є спільною відповідальністю родини, а не тільки жінки. Це означає відчинені двері до керівних посад та політики – без упереджень і стереотипів", – зазначила Олена Зеленська.

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Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у своєму виступі наголосив на винятковій ролі українських жінок у забезпеченні стійкості держави під час війни та її майбутньому відновленні. Він відзначив лідерство жінок у політиці, економіці, волонтерстві та захисті країни, а також підкреслив важливість підтримки їхніх нових професійних можливостей. Прем’єр підтвердив готовність Фінляндії й надалі підтримувати гендерну рівність в Україні, зокрема через розвиток освіти, професійної підготовки та розширення економічних можливостей жінок.

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"Українські жінки не просто пристосовуються до надзвичайних обставин. Ви відіграєте критично важливу роль у забезпеченні життєдіяльності суспільства. Ви продемонстрували виняткове лідерство в економічному та політичному житті. Без жінок неможливий справедливий і тривалий мир", – наголосив Петтері Орпо.

Цього року Український Жіночий Конгрес отримав рекордну кількість заявок на участь – понад півтори тисячі.

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Програма 10-го Українського Жіночого Конгресу об’єднує понад 45 спікерок і спікерів, сім тематичних дискусій, спеціальні презентації, перформанс від творчого об’єднання МУР.

На інформаційних ресурсах Конгресу ведеться пряма трансляція події.

Довідково. Український Жіночий Конгрес – національна платформа для просування гендерної рівності, жіночого лідерства та розширення участі жінок в ухваленні рішень. Перший Конгрес відбувся у 2017 році. Його співзасновниці – Олена Кондратюк, Марія Іонова та Світлана Войцеховська.