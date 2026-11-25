З настанням холодів кімнатні рослини потребують особливого догляду. Скорочення світлового дня, зниження температури та початок опалювального сезону змінюють умови, до яких звикли домашні квіти.

Відео дня

Експерт із садівництва Кріс Боннетт, засновник GardeningExpress, пояснив, що восени та взимку більшість кімнатних рослин споживають значно менше води. Як пише Express, надмірний полив у холодні місяці може призвести до перезволоження ґрунту та загнивання коренів.

Що обов'язково перевіряти перед поливом

За словами експерта, найважливіше правило догляду за кімнатними рослинами – завжди перевіряти вологість ґрунту, перш ніж братися за лійку. У холодну пору року рослини зазвичай ростуть повільніше, тому їм потрібно менше вологи. Якщо продовжувати поливати їх за звичним літнім графіком, земля може залишатися постійно мокрою.

Найпростіший спосіб перевірки – занурити палець у ґрунт на кілька сантиметрів. Якщо земля ще волога, з поливом краще зачекати кілька днів. Водночас варто враховувати потреби конкретної рослини, адже деякі види потребують постійно злегка вологого субстрату.

Боннетт наголошує, що орієнтуватися слід на стан ґрунту, а не на суворий графік поливу. Це допоможе уникнути надлишку вологи та проблем із кореневою системою.

Не забувайте про освітлення

Ще один важливий чинник, який впливає на здоров'я кімнатних рослин узимку, – нестача природного світла. Оскільки дні стають коротшими, деяким рослинам може знадобитися нове місце ближче до вікна. Однак ставити горщики впритул до холодного скла не варто.

РЕКЛАМА

Також слід уникати місць біля дверей, які часто відчиняються, адже холодні протяги та різкі температурні коливання можуть негативно позначитися на стані листя.

Окрему увагу експерт радить приділити тропічним рослинам. Опалювальні прилади можуть сильно висушувати повітря, тому такі квіти краще тримати подалі від батарей. Щоб підтримувати вологість навколо тропічних рослин, можна розташувати кілька горщиків поруч. Це допомагає створити сприятливіший мікроклімат.

Чи можна пересаджувати рослини взимку

Якщо кімнатна квітка почала втрачати листя або виглядає ослабленою, не варто одразу пересаджувати її в новий горщик.

Головні історії дня

За словами Боннетта, осінь і зима зазвичай не найкращий час для пересаджування. У цей період багато рослин уповільнюють розвиток, тому їм складніше відновлюватися після пошкодження коренів.

Насамперед експерт рекомендує перевірити, чи достатньо рослина отримує світла та чи правильно організований полив. Найкращим періодом для планового пересаджування більшості кімнатних рослин є весна, коли вони відновлюють активне зростання та можуть швидше адаптуватися до нового ґрунту.

Однак існують винятки. Якщо корені вже не вміщуються в горщику, субстрат постійно перезволожений або сама ємність пошкоджена, пересаджування може бути необхідним незалежно від пори року.

РЕКЛАМА

Які кімнатні рослини найкраще підходять для холодного сезону

Експерт також назвав кілька рослин, які можуть стати хорошим вибором для осіннього та зимового озеленення оселі.

Сансевієрія та заміокулькас. Невибагливі рослини, які не потребують частого поливу та підходять навіть тим, хто не має великого досвіду у квітникарстві.

Невибагливі рослини, які не потребують частого поливу та підходять навіть тим, хто не має великого досвіду у квітникарстві. Епіпремнум (потос). Узимку росте повільніше, але за належного догляду добре переносить холодний сезон у приміщенні.

Узимку росте повільніше, але за належного догляду добре переносить холодний сезон у приміщенні. Різдвяний кактус (шлюмбергера). Популярна кімнатна рослина, яка може тішити яскравим цвітінням саме в холодні місяці.

Популярна кімнатна рослина, яка може тішити яскравим цвітінням саме в холодні місяці. Цикламен. Особливо популярний восени та взимку. На відміну від багатьох тропічних кімнатних рослин, він віддає перевагу прохолоднішим умовам.

Головне правило зимового догляду – не поливати рослини автоматично лише тому, що настав звичний день. Регулярна перевірка вологості землі, достатнє освітлення та захист від сухого гарячого повітря допоможуть зберегти домашні квіти здоровими до весни.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як змусити монстеру випускати густе листя, а не витягуватися вгору.