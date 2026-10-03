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"Завжди казав правду": на війні загинув спецпризначенець, який у цивільному житті був моряком. Фото

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read4 хв
icon 3,7 т.
"Завжди казав правду": на війні загинув спецпризначенець, який у цивільному житті був моряком. Фото
На війні загинув 28-річний спецпризначенець Олексій "Габа" Донцов. Джерело: Колаж OBOZ.UA/gaba_donskoy/Instagram/Скриншот

На війні загинув 28-річний спецпризначенець Олексій "Габа" Донцов, який до повномасштабного вторгнення працював моряком, а після початку великої війни долучився до Сил оборони України. Останні півтора року він служив у розвідувальному спецпідрозділі та був командиром групи.

Про загибель захисника повідомили його побратими, кохана Катерина та Kayfariki Group. Із Олексієм Донцовим попрощаються 4 жовтня о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Від моряка до спецпризначенця

Олексій Донцов народився 29 серпня 1998 року. У цивільному житті він був моряком і, за словами побратимів, ніколи не планував ставати військовим.

Його побратим "Крим" розповів, що Олексій намагався потрапити до війська ще з лютого 2022 року. Вони познайомилися в липні того ж року в "Десні", куди обоє приїхали як контрактники.

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''Завжди казав правду'': на війні загинув спецпризначенець, який у цивільному житті був моряком. Фото

Олексій "Габа" Донцов. Джерело: gaba_donskoy/Instagram

"Габа" та "Крим" також були моряками, тому Олексій часто розповідав товаришу моряцькі історії. Побратим згадує його як принципову, чесну та справедливу людину, яка завжди говорила те, що думала.

"Все, за що брався, виконував. Ніколи не жалівся. Єдине, що його не влаштовувала дебільна совковщина, як і багатьох", – розповів "Крим".

Після кількох тижнів у "Десні" бійців відправили на навчання до Великої Британії. Після повернення "Габа" потрапив до 28-ї окремої механізованої бригади.

''Завжди казав правду'': на війні загинув спецпризначенець, який у цивільному житті був моряком. Фото

Олексій "Габа" Донцов. Джерело: gaba_donskoy/Instagram

Він брав участь у боях на Херсонщині та під час звільнення Херсона заходив у місто на броні, будучи командиром відділення та командиром БМП. У грудні 2022 року військовий отримав осколкове поранення на Бахмутському напрямку, після лікування знову повернувся на фронт.

Приблизно через вісім місяців служби у 28-й бригаді "Габа" перейшов до 78-го окремого десантно-штурмового полку "Ґерць", який нині є бригадою у складі 7-го корпусу ДШВ.

''Завжди казав правду'': на війні загинув спецпризначенець, який у цивільному житті був моряком. Фото

Олексій "Габа" Донцов. Джерело: gaba_donskoy/Instagram

Побратими згадують Олексія як добру, позитивну та усміхнену людину. Водночас він свідомо обирав складний шлях піхотинця.

"Є люди, які обирають найбільш складний і тернистий шлях. І "Габа" був одним із таких", – сказав побратим "Фетіш".

Олексій також брав участь у Запорізькому контрнаступі 2023 року. Під час одного з боїв він після важкої контузії прийшов до тями та допоміг двом тяжко пораненим військовим дістатися евакуації.

''Завжди казав правду'': на війні загинув спецпризначенець, який у цивільному житті був моряком. Фото

Олексій "Габа" Донцов. Джерело: gaba_donskoy/Instagram

Побратими особливо згадують бої за Нетайлове на Донеччині навесні 2024 року. Тоді під час відбиття російського наступу на Авдіївському напрямку "Габа" та половина його взводу потрапили в оточення.

За словами його товаришів, противник мав перевагу в піхоті у 3–4 рази, а також танк і кілька БМП. Завдяки діям та командуванню "Габи" підрозділ зміг вийти з оточення без загиблих.

''Завжди казав правду'': на війні загинув спецпризначенець, який у цивільному житті був моряком. Фото

Олексій "Габа" Донцов. Джерело: gaba_donskoy/Instagram

"Він перший стріляв з РПГ по танку, він керував обороною, і, якби не його мужність і досвід, чи вдалося би вийти іншим з оточення – під великим питанням", – написали побратими.

Останні півтора року Олексій Донцов служив у розвідувальному спецпідрозділі, де був командиром групи. Побратими повідомили, що він загинув зі зброєю в руках під час виконання складного бойового завдання.

"Для мене війна стала принципом"

Сам "Габа" у 2023 році в інтерв'ю "Морю людей" розповідав, що війна стала для нього принциповою справою. Він говорив, що втратив багато побратимів і знайомих та не міг залишити війну, не завершивши її.

"Для мене війна стала принципом. Мотивує якась лють першочергово. Тому що я втратив дуже багато побратимів за цю війну, дуже багато своїх знайомих, і вважаю, що я не можу покинути все ось так, не закінчивши це", – говорив захисник.

''Завжди казав правду'': на війні загинув спецпризначенець, який у цивільному житті був моряком. Фото

Олексій "Габа" Донцов. Джерело: gaba_donskoy/Instagram

Кохана Олексія Катерина згадала його як людину, яка ніколи не показувала страху та завжди йшла вперед, але водночас удома він залишався її Льошою – людиною, яка любила мармеладки, Coca-Cola та її домашню лазанью.

"Для мене ти був моїм Льошою", – написала вона.

''Завжди казав правду'': на війні загинув спецпризначенець, який у цивільному житті був моряком. Фото

Олексій "Габа" Донцов. Джерело: gaba_donskoy/Instagram

Нагадаємо, на війні загинув український військовослужбовець Сергій із позивним "Борцуха". Він у перші дні повномасштабного вторгнення обороняв Ірпінь, а згодом очолив підрозділ морської піхоти.

Як писав OBOZ.UA, на фронті загинув військовий із Київщини Сергій Лапенко. Захисник загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, майже два роки його вважали зниклим безвісти.

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