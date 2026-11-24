Засновник благодійного фонду Domino Foundation, власник Domino, підприємець і волонтер Антон Шухнін передав потужний дизельний генератор дитячому центру "Відродження", який допомагає дітям-переселенцям з інвалідністю. В умовах постійних атак Росії на українську енергетику така допомога має цілком практичне значення: навіть коли зникає централізоване електропостачання, у закладу з’являється можливість підтримувати необхідні для повсякденного життя системи.

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Для родин, які вже були змушені залишити власні домівки, стабільна робота центру – не просто питання комфорту. Дітям потрібні безпечні умови, освітлення, можливість продовжувати заняття та реабілітаційні заходи. Перебої зі світлом ускладнюють роботу обладнання і звичний розпорядок дня. Саме тому благодійники вирішили передати не випадковий набір речей, а техніку, здатну допомогти центру долати наслідки відключень.

"Нам хотілося не просто привезти якусь допомогу, а дати те, що зараз справді потрібно", – пояснили представники благодійної ініціативи. За їхніми словами, генератор призначений для забезпечення освітлення, роботи побутової техніки та систем опалення за умови відповідного підключення й допустимого навантаження. Для команди фонду головне, щоб у людей, які вже багато пережили, стало хоча б на одну проблему менше.

Резервне живлення для центру під час відключень

Центру передали потужний дизельний генератор FG Wilson, здатний забезпечувати резервне електроживлення під час відключень. Його потужність – близько 16 кВт у звичайному режимі роботи. Цього достатньо, щоб за належного підключення підтримувати освітлення, роботу необхідної побутової техніки та окремих систем центру, зокрема обладнання, пов’язаного з опаленням. Для дітей і працівників це означає більше тепла, світла та стабільності навіть тоді, коли в місті зникає електроенергія.

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Орієнтовна вартість генератора – 650 тисяч гривень. Така допомога особливо важлива напередодні холодів, коли перебої з електропостачанням можуть впливати не лише на комфорт, а й на щоденні заняття та умови перебування дітей у центрі. Резервне джерело живлення дозволить закладу краще підготуватися до тривалих відключень.

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Підтримка "Відродження" – не одноразова акція

Допомога цьому закладу стала продовженням співпраці, яка розпочалася раніше. Антон Шухнін уже долучався до відкриття центру "Відродження" та підтримував ініціативу допомоги дітям-переселенцям з інвалідністю. Тепер до попередньої підтримки додалося обладнання, необхідне для стійкої роботи центру під час відключень.

Особливе ставлення благодійника до теми вимушеного переселення має особисте підґрунтя. Антон Шухнін народився в Донецьку. У 2014 році після початку російської агресії він разом із родиною залишив рідне місто та перевіз свій бізнес до Києва. Відновлювати звичне життя й підприємницьку діяльність довелося фактично на новому місці. Тому проблеми людей, які через війну втратили домівки, знайомі йому не лише з чужих історій.

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Про цей досвід він детально розповідав в інтерв’ю Kyiv Post, наголошуючи, що допомога переселенцям, особливо сім’ям із дітьми, для нього є особистою справою. Біографічні відомості про переїзд із Донецька також наведені в досьє LB.ua.

Від допомоги родинам ВПО до підтримки захисників

Domino Foundation, заснований Антоном Шухніним, працює за кількома напрямами: допомагає військовим, переселенцям і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зокрема, напередодні навчального року фонд підтримував родини ВПО, допомагаючи з підготовкою дітей до школи та забезпеченням необхідними речами. Підтримка дітей і освітніх ініціатив залишається важливою частиною його діяльності.

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Окремий напрям – підтримка обороноздатності країни. Раніше фонд передав 12 позашляховиків Mitsubishi L200: автомобілі призначалися для військових потреб, а також для допомоги людям з порушеннями мобільності. Крім того, за інформацією благодійної організації, фонд посприяв залученню спеціальної техніки приблизно на 340 тисяч євро для будівництва фортифікаційних споруд.

Про інші проєкти організації, зокрема підтримку військових спеціальним транспортом, дронами та засобами для роботи на передовій, повідомляє офіційний сайт Domino Foundation. А більше про біографію, підприємницьку діяльність та благодійні ініціативи засновника можна прочитати в оновленому досьє Антона Шухніна на СтопКорі.

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Передача генератора центру "Відродження" – ще один приклад адресної допомоги, орієнтованої на конкретні потреби. Коли українські заклади змушені працювати в умовах постійної загрози знеструмлень, резервне електроживлення стає важливим елементом безпеки й стабільності. Для дітей та їхніх родин це насамперед можливість зберегти звичний ритм життя, продовжувати заняття й отримувати необхідну підтримку попри війну.