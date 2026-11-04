Заряд із повітря та імунітет до куль: українці везуть з Токіо акумуляторний щит для ЗСУ в обхід Китаю

Жорстка японська бізнес-культура базується на правилі: жодних угод на перших зустрічах, а довіра будується десятиліттями.

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Проте для єдиного представника України – львівської команди PAWELL Battery, творців "супербатарей" для дронів ЗСУ, на головному технологічному саміті Азії CEATEC 2026 у Токіо – зробили безпрецедентний виняток. Після шести закритих B2B-сесій наші інженери отримали допуск до secret-level процесів та закритих лабораторій, де створюються акумулятори майбутнього.

Цей альянс готує радикальний зсув для фронту: український мілтек переходить на японські твердотільні елементи розміром із мікросхему, які впаюються прямо в плату. Нова технологія повністю знімає залежність від Китаю та ліквідує головні кошмари операторів БПЛА – ці батареї безперебійно працюють при -30°C і фізично не здатні вибухнути чи спалахнути, навіть якщо їх наскрізь прошиє ворожа куля або уламок. Простіше кажучи: наші дрони отримають вічне "серце", долатимуть 300+ км у найлютіші морози в тил ворога навіть після влучань.

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Заряд через повітря та батареї розміром із мікросхему: з чим повернулися львівські інженери з Токіо

Саміт CEATEC 2026 об'єднав 112 тисяч відвідувачів та світових гігантів рівня Sony, Toyota та Panasonic. Ключовою точкою для української делегації став закритий павільйон асоціації BASC, де 58 провідних корпорацій демонстрували повний виробничий ланцюг – від видобутку рідкоземельної сировини до готових елементів живлення нового покоління.

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Японські розробники презентували рішення, які невдовзі змінять усю акумуляторну індустрію: від бездротової передачі енергії "через повітря" на 1,5 метра до революційних твердотільних батарей-чипів. Головна особливість цих чипів – акумулятор уперше зменшили до розмірів мікросхеми, яка монтується безпосередньо в плату пристрою, звільняючи корисний простір і знижуючи загальну вагу апарату.

За підсумками закритих переговорів PAWELL Battery отримала офіційне запрошення на повноциклові заводи Азії. Україна запропонувала Токіо козир, якого немає у транснаціональних корпорацій, – унікальні дані верифікації заліза в реальних бойових умовах під тиском систем РЕБ.

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"Японський бізнес лише відкриває для себе Україну як глобальний центр інженерних рішень, перевірених практикою. Це не одностороння закупівля, а рівноправне партнерство: японська технологічна культура та якість в обмін на наш унікальний бойовий досвід", – зазначає засновник PAWELL Battery Павло Єсип.

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Захист від куль та -30°C у повітрі: як львівські інженери ліквідовують залежність від Китаю

Переговори з азійськими гігантами вже в активній фазі. І йдеться не про одну разову покупку батарей.

Мета PAWELL Battery – створити прямий і постійний канал постачання азійських деталей для всіх українських виробників дронів. Це дозволить українському мілтеку зняти залежність від сірого імпорту та забезпечити безперебійні поставки якісних акумуляторів на фронт.

Ефект для передової:

Робота при -30°C: Використання японських хімічних комірок вирішить хронічну проблему літій-іонних акумуляторів, які взимку втрачають ємність за лічені хвилини польоту.

Використання японських хімічних комірок вирішить хронічну проблему літій-іонних акумуляторів, які взимку втрачають ємність за лічені хвилини польоту. Захист від займання: Твердотільні та новітні хімічні склади не спалахують і не вибухають навіть при прострілі кулею чи пробитті уламком. Це зберігає дороговартісну оптику БПЛА та життя операторів в укриттях.

Твердотільні та новітні хімічні склади не спалахують і не вибухають навіть при прострілі кулею чи пробитті уламком. Це зберігає дороговартісну оптику БПЛА та життя операторів в укриттях. Передбачуваність і дальність: Висока щільність енергії та стабільність кожної серійної батареї дозволять збільшити час перебування дронів у повітрі, а операторам – точно розраховувати час перебування та роботи у глибокому тилу ворога.

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Чіткий план: від переговорів до передової

Японці традиційно оголошують про офіційні угоди лише після того, як підписані всі папери. Але шлях нових акумуляторів до українських бійців уже розпланований крок за кроком:

Перша половина 2027 року: в Україну приїжджають перші тестові партії нових японських елементів. Льотні випробування: акумулятори пройдуть краш-тести в лабораторіях та перевірку на фронті разом із військовими та виробниками дронів. Серійне виробництво: нові акумуляторні блоки почнуть масово ставити на українські БПЛА та системи РЕБ.

Паралельно львів’яни вже впроваджують на власному заводі японську систему Lean (ощадливе виробництво), досвід якої перейняли безпосередньо під час візиту на азійські підприємства. Ця методологія оптимізує кожен крок на лінії збірки, суттєво прискорює виробничий процес та забезпечує нульовий відсоток браку в готових акумуляторах.