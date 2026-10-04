Залишаються опорою для дітей у час війни: Зеленський привітав освітян із професійним днем
Президент України Володимир Зеленський привітав працівників освіти з професійним днем та подякував їм за щоденну працю в умовах повномасштабної війни. Освітяни залишаються важливою опорою для дітей, допомагаючи їм продовжувати навчання та переживати непрості часи.
Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі. Він також відзначив роботу педагогів під час повітряних тривог, навчання в укриттях та онлайн-занять.
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