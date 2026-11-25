Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко припустилися помилки, не з’явившись на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії. Ігнорування таких засідань є проявом неповаги до Верховної Ради, незалежно від посади запрошеної особи.

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Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі "Апостроф TV".

"Якщо ти ігноруєш засідання цієї комісії, неважливо, ти міністр чи ти керівник НАБУ і САП або колишній міністр, ти проявляєш неповагу до парламенту. І тому я вважаю це неправильним. Ти мусиш прийти, навіть якщо тобі не подобається", – наголосив Фесенко.

За словами політолога, навіть якщо є сумніви щодо неупередженості парламентської комісії або її керівника, це не є підставою для ігнорування засідання, оскільки йдеться про довіру до парламенту.

Окремо Фесенко прокоментував пояснення керівників НАБУ і САП щодо їхньої відсутності через закордонні відрядження.

"Але я вважаю це помилкою. Те, що не прийшли, хай під таким, що називається, благовидним приводом. Але це неправильно", – підсумував політолог.