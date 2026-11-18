Петро Порошенко передав військовим ще 7 комплексів "Ай-Петрі" для захисту лінії фронту та об’єктів критичної інфраструктури. Частина комплексів відправиться на фронт, а частина захищатиме українські міста від ворожих ударів.

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Про це п'ятий президент повідомив у соцмережах.

"Захист від ворожих ударів сьогодні потрібен по всій країні. Тому частина комплексів поїде на Донецький напрямок, а решта – у розпорядження АК "Південь", "Північ" і "Захід". Вони захищатимуть українські міста, зокрема Київ. Переконаний, що саме сильні Збройні Сили України зможуть примусити путіна до миру, бо російський диктатор розуміє лише мову сили", – переконаний Порошенко.

Український комплекс протидії технічній розвідці ворога "Ай-Петрі" – це апаратно-програмний комплекс, який об’єднує засоби розвідки, РЕБ та системи спостереження, йдеться у публікації сайту "Оборонка". Обʼєднує весь цей комплекс власна система керування. Вона самостійно збирає дані з різних джерел, формує картину поля бою і розподіляє завдання між доступними комплексами. Це не тільки дозволяє керувати комплексом з віддаленого місця, але й допомагає операторам приймати максимально ефективні рішення.

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Ідея створити такий комплекс з’явилася у розробників "Ай-Петрі СВ" ще за часів АТО. Тоді вони були серед інженерів, які розуміли, що безпілотники – нова загроза, яка вимагає протидії. Коли в Україну прийшла велика війна, ця думка лише підтвердилася. Інженери почали розробляти новий комплекс, який назвали на честь найвідомішої гірської вершини у Криму.

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Першочергово комплекс створювався для боротьби з CRPA-антенами на "Шахедах". Ці антени дозволяють дронам підтримувати зв’язок з навігацією попри роботу РЕБ, але це не робить їх невразливими. Якщо кількість засобів РЕБ переважає кількість модулів на антенах, їх зрештою можна заглушити.

На папері розробники розуміли, як це зробити, проте їм бракувало фінансування, у Міноборони від ідеї відмовилися. Натомість потенціал розробки побачили у Фонді Петра Порошенка. П’ятий Президент інвестував у розробку 150 млн грн, і закілька місяців перші зразки пішли в роботу.

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У 2024 році Міноборони зрештою кодифікувало комплекс. "Ай-Петрі СВ" має дві версії: стаціонарну та мобільну. Завдяки невеликим розмірам його можна перевозити на пікапі й розкласти за 10 хвилин удвох. Комплекс складається зі станції РЕБ, сучасної радіолокаційної станції та антидронового пристрою. Окрім радіозасобів, він має й оптичні системи спостереження.

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У компанії працюють над технічним покращенням "Ай-Петрі", зокрема над дальністю та точністю виявлення цілей. Розробники поставили мету збільшити дальність виявлення ворожих цілей до 150 км і вже мають певний прогрес. Окрім того, комплекси адаптують до нових загроз, зокрема до російських MESH-систем, через які окупанти керують своїми дронами в українському тилу. Комплекс уже має детектори, що автоматично визначають MESH-мережі на російських "Молніях" і "Шахедах".

Водночас для боротьби з MESH-системами на російських реактивних дронах потрібно більше комплексів. Через високу швидкість такі дрони встигають вилетіти із зони дії РЕБ, тож для ефективної протидії необхідне щільніше поле РЕБ.

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Під кінець року на озброєнні українських військових буде понад пів тисячі комплексів "Ай-Петрі СВ", пише "Оборонка". Цього, за словами військових, не вистачає ні для потреб фронту, ні для тилу. Значну частину закупили за партнерські кошти іноземних країн, які замовляли комплекси для українських військових через Міністерство оборони України.

Масштабування системи дозволить оптимально розподіляти ресурси, а виявлення, розпізнавання і протидія цілям відбуватимуться в єдиному контурі.

"Через зростання кількості та швидкості ворожих цілей часу на реакцію залишається дедалі менше. Тому вже зараз потрібно зробити так, щоб від виявлення до запуску протидії минали секунди, а не хвилини", – пише видання.