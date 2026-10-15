Захист прав ЛГБТІК+ і не лише: Зеленський підписав Національну стратегію у сфері прав людини

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №1038/2026, яким затвердив нову Національну стратегію у сфері прав людини. Документ передбачає, зокрема, захист прав ЛГБТІК+, протидію дискримінації, мові ворожнечі та злочинам на ґрунті ненависті.

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Стратегія також охоплює доступ до правосуддя, захист вразливих груп населення та відновлення прав людей, які постраждали внаслідок російської агресії. Про це свідчить інформація на сайті Офісу президента.

Які цілі визначає Національна стратегія у сфері прав людини

Нова стратегія замінює документ, затверджений у 2021 році. Її дія поширюється на всю територію України та всіх осіб, які перебувають під юрисдикцією держави, незалежно від громадянства чи інших ознак.

Документ визначає три стратегічні цілі: забезпечення та захист прав і свобод відповідно до міжнародних, зокрема європейських, стандартів; захист вразливих груп від дискримінації та відновлення прав людей, які постраждали внаслідок російської агресії; підвищення правової культури й обізнаності населення.

Серед пріоритетів державної політики – право на життя та повагу до людської гідності, запобігання катуванням, свобода слова й мирних зібрань, доступ до правосуддя, охорона здоров’я, освіта, праця, житло, соціальний захист і безпечне довкілля.

Окремі положення присвячені правам дітей, людей з інвалідністю, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, жителів тимчасово окупованих територій, людей, позбавлених свободи внаслідок російської агресії, корінних народів і національних меншин. Також стратегія охоплює захист прав ЛГБТІК+, протидію дискримінації, домашньому та сексуальному насильству.

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Як планують забезпечувати доступ до правосуддя

Операційна ціль 13 передбачає забезпечення права на доступ до правосуддя. Йдеться про можливість безперешкодно звертатися до суду та користуватися позасудовими механізмами захисту прав.

Під час розроблення стратегії врахували проблеми, спричинені війною, зокрема припинення роботи частини судів, зміну територіальної підсудності справ, переміщення людей і труднощі з доступом до інформації.

Серед визначених напрямів – розвиток дистанційного судочинства та проведення засідань у режимі відеоконференції, удосконалення автоматизованого розподілу справ між судами й забезпечення виконання судових рішень, особливо тих, у яких боржником є держава.

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Також передбачено розширення доступу до безоплатної правничої допомоги, зокрема для вразливих груп населення, запровадження підходу, дружнього до дитини, у судових процедурах і розвиток альтернативних способів вирішення спорів.

Що передбачено для захисту прав ЛГБТІК+

Операційна ціль 14 стосується запобігання та протидії дискримінації, мові ворожнечі й кримінальним правопорушенням, учиненим з мотивів нетерпимості. Вона також передбачає дотримання прав ЛГБТІК+.

Документ визначає необхідність протидіяти різним формам нерівного ставлення, мові ворожнечі та злочинам на ґрунті ненависті. Окрему увагу приділено правам ЛГБТІК+, національних меншин і людей з інвалідністю.

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Для реалізації цих завдань планують удосконалювати законодавство відповідно до європейських стандартів, створити систему збору й аналізу даних про випадки дискримінації та посилити розслідування злочинів на ґрунті ненависті.

Серед інших напрямів – підвищення обізнаності населення та довіри до механізмів захисту прав, забезпечення потерпілим, зокрема представникам ЛГБТІК+, доступу до безоплатної правничої допомоги. Також передбачено посилення інституційної спроможності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як органу з питань рівності.

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Як стратегія пов’язана зі вступом України до ЄС

Реалізація стратегії має сприяти виконанню зобов’язань України в межах переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Зокрема, документ передбачає врахування дорожньої карти з питань верховенства права, яка належить до переговорного кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС". Цей кластер охоплює базові вимоги до держав-кандидатів, зокрема у сфері верховенства права та захисту основоположних прав.

Ще одним завданням визначено зменшення кількості невиконаних рішень Європейського суду з прав людини. У стратегії також враховано проміжні ключові показники, визначені у Спільній позиції Європейського Союзу від 12 червня 2026 року.

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Що доручили Кабінету Міністрів

Кабінет Міністрів України має протягом шести місяців розробити та затвердити операційний план реалізації Національної стратегії на 2027–2029 роки.

До підготовки документа уряд повинен залучити заінтересовані органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, представників громадянського суспільства та провідних фахівців у сфері прав людини.

Надалі операційні плани мають затверджувати кожні три роки. Щороку до 1 квітня року, що настає за звітним, Кабмін повинен інформувати президента про стан їх виконання.

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Указом №1038/2026 також визнано таким, що втратив чинність, попередній указ президента від 24 березня 2021 року №119/2021 "Про Національну стратегію у сфері прав людини". Новий указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні знову порушили тему прав ЛГБТ-спільноти та суспільного ставлення до неї. Президент Володимир Зеленський під час публічного заходу заявив, що українці мають однакові права незалежно від будь-яких особистих характеристик. Він наголосив на важливості відкритого діалогу в суспільстві щодо рівності та толерантності.