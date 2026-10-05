Захисник Маріуполя Володимир Ліфар пройшов реабілітацію за підтримки Фонду Ріната Ахметова

Майже 30 років Володимир Ліфар працював на "Азовсталі". У 54 роки, з початком повномасштабного вторгнення, він добровільно пішов до військкомату та став на захист рідного Маріуполя. Під час боїв зазнав контузії, але найбільше стан його здоров’я погіршив російський полон. У неволі він провів три роки. Нещодавно захисник пройшов курс реабілітації за підтримки Фонду Ріната Ахметова.

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"Велике дякую Фонду за допомогу ветеранам, "Серцю Азовсталі", працівникам, які допомагають нам. Ми зв’язуємося з ними, і вони нас інформують про програми. Дякую за це", – говорить захисник.

У Маріуполі Володимир разом із побратимами допомагав виводити цивільних із території "Азовсталі". Наприкінці квітня через завод вдалося вивести близько 60 людей. 19 травня він вийшов із заводу в російський полон. Спочатку його утримували в Оленівці, потім перевели до колонії в Луганську.

Після повернення з неволі Володимир потребував особливої уваги: чоловік мав проблеми зі сном, біль у спині та психологічні наслідки пережитого. За цей час змінилося і його життя поза полоном. Будинок родини в Маріуполі вщент зруйнований, а дружина та близькі виїхали до Європи. Сам Володимир зараз живе в Києві та орендує житло, залишати Україну не хоче.

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"Родина була два місяці по підвалах, їм також дісталося чимало. Мій будинок зруйнований. Сусіди надіслали нам фотографії. Тобто від дому нічого не залишилося. У нас була трикімнатна квартира", – розповідає оборонець.

Під час реабілітації Володимир проходить комплексне відновлення: відвідує басейн, приймає лікувальні ванни, а також проходить фізіопроцедури та масажі. Захисник каже, що власним прикладом хоче показати побратимам: про здоров’я варто піклуватися, а за потреби – не вагатися звертатися по допомогу.

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"Я пропоную своїм побратимам, також колишнім полоненим і друзям, які були в Маріуполі: є програми, приходьте, отримуйте допомогу, це працює. На своєму прикладі я також їм фотографії надсилаю, усілякі пресрелізи й інформую їх", – каже Володимир.

Окремою частиною відновлення стала поїздка на Драгобрат. Разом з іншими ветеранами Володимир ходив у гори, займався йогою, катався на конях і працював із психологами. Каже, що йому було важливо знову відчути себе частиною команди.

За словами лікарка-терапевтка санаторію Оксани Фрідманської, після початку повномасштабної війни кількість людей із наслідками бойових травм значно зросла. Для кожного пацієнта підбирають індивідуальну програму, яка допомагає зменшити біль, покращити рухливість та відновити роботу опорно-рухового апарату.

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"Підхід до кожного пацієнта індивідуальний, тому що травми бувають різні. Також вони отримують психологічну допомогу. З постраждалими займаються реабілітологи, які допомагають відновити роботу опорно-рухового апарату, зменшити спастику м’язів, збільшити об’єм рухів та зменшити больові відчуття у суглобах і спині. Після цього, звичайно, людина почувається краще, відчуває себе потрібною у нашому суспільстві", – зазначає лікарка.

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У межах проєкту "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова підтримує цивільних мешканців України, які постраждали від обстрілів. Від початку роботи проєкту лікування та реабілітацію вже пройшли понад 11 тисяч українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).