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Захисник Маріуполя Іван Стельмах пройшов реабілітацію від Фонду Ріната Ахметова у партнерстві з "Серцем Азовсталі"

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
375
Захисник Маріуполя Іван Стельмах пройшов реабілітацію від Фонду Ріната Ахметова у партнерстві з "Серцем Азовсталі"
У межах програми Іван також пройшов курс реабілітації. Джерело: «Серцем Азовсталі»

33-річний Іван Стельмах провів у російському полоні 38 місяців і два дні. Після повернення додому захисник потребував медичної допомоги та відновлення. Необхідну підтримку він отримав за програмою "Здоров’я", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує у партнерстві з "Серцем Азовсталі".

Іван служить у Збройних силах України з 2010 року. Після закінчення Львівської академії сухопутних військ став офіцером 36-ї окремої бригади морської піхоти. З 2015 року виконував бойові завдання на Маріупольському напрямку.

Захисник Маріуполя Іван Стельмах пройшов реабілітацію від Фонду Ріната Ахметова у партнерстві з ''Серцем Азовсталі''

Після пережитого Іван поступово повертається до цивільного життя та будує плани на майбутнє. Джерело: «Серцем Азовсталі»

Під час повномасштабного вторгнення Іван обороняв Маріуполь. Разом із побратимами перебував на заводі Ілліча. У 2022 році під час першої спроби прориву з оточення отримав важку контузію. Після обстрілу допомагав евакуювати поранених і шукав укриття для військових. Завдяки цьому вдалося вчасно перемістити людей із пожежного депо, яке згодом знищила російська авіація.

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12 квітня 2022 року Іван потрапив у полон. За час неволі пройшов шість етапів переміщення між місцями утримання. Російські військові били його, знущалися та застосовували електрошокери. У Таганрозі за українську мову йому зламали два ребра.

"Часто застосовували спецзасоби: гумові палиці, електрошокери, нацьковували собак. Багатьох козаків змушували видирати татуювання. Найважчим періодом був четвертий місяць, коли я перебував у Курську. Щойно чули мою посаду, одразу всі бігли мене забивати. Та я в будь-якому разі знав, що мій хребет повернеться додому. Чи живий, чи неживий, але я буду похований удома", – розповідає Іван.

Захисник Маріуполя Іван Стельмах пройшов реабілітацію від Фонду Ріната Ахметова у партнерстві з ''Серцем Азовсталі''

Після пережитого Іван поступово повертається до цивільного життя та будує плани на майбутнє. Джерело: «Серцем Азовсталі»

Влітку 2025 року захисника нарешті вдалося повернути в Україну. Через стан здоров’я він потребував термінового лікування. У межах програми "Здоров’я" Іван отримав допомогу з відновлення зору від проєкту "Серце Азовсталі".

""Серце Азовсталі" допомогло мені відновити зір. У полоні він дуже погіршився, я постійно носив окуляри. Мені зробили лазерну корекцію зору, і я дуже задоволений. Це дуже добре, що є такі програми для відновлення козаків, які повертаються з полону з пораненнями", – ділиться Іван.

У межах програми Іван також пройшов курс реабілітації. У санаторії на Закарпатті оборонець отримав необхідну допомогу фахівців та підтримку для відновлення фізичного стану після поранень.

"Я би сказав, це таке місце сили, де ти відновлюєшся і душею, і тілом. Природа, привітні люди – це дійсно неймовірно. До тебе індивідуальний підхід, зважають на твій безпосередній запит і проблеми зі здоров’ям. Це дуже важливо, тому що хлопці повертаються після виконання завдань із проблемами зі здоров’ям. І робота з психологами, програми відпочинку, реабілітації, забезпечення житлом – усе це дійсно дуже допомагає", – пояснює захисник.

Після пережитого Іван поступово повертається до цивільного життя та будує плани на майбутнє. Він хотів би займатися підприємництвом, розвивати своє місто й робити внесок у розвиток країни. Водночас чекає на повернення побратимів, які досі перебувають у полоні.

Фонд Ріната Ахметова разом із проєктом "Серце Азовсталі" реалізує програму "Здоров’я", яка забезпечує комплексну медичну та психологічну реабілітацію захисників Маріуполя та їхніх родин.

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