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Захищає від морозів і насичує азотом: що посіяти восени на пустій грядці

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read4 хв
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Захищає від морозів і насичує азотом: що посіяти восени на пустій грядці
Восени не залишайте грядки порожніми - посійте на них горошок волохатий
Джерело: Pexels

Після збирання овочів з городу восени не варто залишати грядки порожніми. У вересні на них можна посіяти горошок волохатий.

Ця рослина зимує просто в ґрунті, захищачи його від ерозії та вимивання поживних речовин, а навесні швидко відновлює ріст. До того ж така культура стримує бур’яни й збагачує ґрунт азотом. Як скористатись горошком волохатим як сидератом, розповіло видання Deccoria.

Горошок волохатий як озимий сидерат – головні переваги

Горошок волохатий (Vicia villosa) належить до бобових культур і добре підходить для використання як озимий сидерат. Він утворює довгі, гнучкі пагони та формує потужну кореневу систему. Восени рослина розвивається досить повільно, зате після зимівлі швидко рушає в ріст і нарощує значну кількість зеленої маси.

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Одна з найважливіших властивостей горошку – здатність зв’язувати атмосферний азот. На його коренях живуть бульбочкові бактерії, які вступають із рослиною у взаємодію. Вони фіксують азот, після чого речовина потрапляє в тканини горошку. Коли зелена маса розкладається, частина накопичених поживних речовин повертається в ґрунт.

Горошок також допомагає захистити грядки протягом зими. Його коріння утримує ґрунт, а надземна частина прикриває його від дощу та вітру. Густий рослинний покрив водночас ускладнює розвиток бур’янів, особливо навесні, коли горошок починає швидко розростатися.

Після завершення вирощування горошок можна скосити й залишити прямо на грядці як мульчу або неглибоко закопати в землю. В такому разі сидерат стане додатковим джерелом органічної речовини.

Захищає від морозів і насичує азотом: що посіяти восени на пустій грядці

Горошок волохатий - чудовий озимий сидерат для городу

Джерело: Pexels

Коли і як сіяти горошок волохатий як осінній сидерат

Із посівом краще не затягувати. Горошок волохатий потребує певного часу, щоб прорости та добре вкоренитися до настання зими. Найчастіше його висівають із серпня до вересня, орієнтуючись приблизно на 30-45 днів до очікуваних сильніших заморозків.

Якщо у вересні звільнилися грядки після овочів, це вдалий час для посіву. За пізнішого висівання рослини можуть не встигнути достатньо розвинутися, а отже, їхня зимівля буде менш надійною.

  • Перед посівом достатньо прибрати з грядки залишки овочевих рослин і великі бур’яни.
  • Ґрунт потрібно злегка розпушити та вирівняти.
  • Насіння горошку можна висівати врозкид або рядками, заглиблюючи приблизно на 3-5 см.
  • Після посіву землю варто легенько заграбати й ущільнити. Якщо ґрунт сухий, його бажано полити.

Горошок волохатий добре переносить низькі температури, однак це не означає, що кожна рослина гарантовано переживе зиму. Багато залежить від того, наскільки вона встигне розвинутися до приходу морозів. Саме тому надто пізній посів – не найкраща ідея.

Суміш горошку волохатого з озимим житом – навіщо їх поєднувати

У горошку довгі, гнучкі пагони, які стеляться по землі або чіпляються за інші рослини. Через це його часто висівають разом із зерновими культурами. Озиме жито слугує для горошку своєрідною опорою, завдяки чому рослини менше полягають.

Цікаво, що жито також може допомагати горошку пережити зимовий період. У досліді, проведеному в штаті Мен, зиму пережили 80% горошку, висіяного разом із житом, тоді як серед рослин у чистому посіві цей показник становив 68%. Серед можливих пояснень науковці називали, зокрема, здатність жита краще затримувати сніг, який захищає рослини від морозу.

Втім, переваги такого поєднання на цьому не закінчуються. Обидві культури добре доповнюють одна одну на грядці. Горошок накопичує азот і формує зелену масу, а жито швидко закриває поверхню ґрунту. Разом вони можуть ефективніше стримувати бур’яни та захищати землю від ерозії й вимивання поживних речовин.

Таку суміш варто висівати на ділянках, де після збирання овочів до весни вже не планується жодних інших культур. Після зимівлі рослини можна скосити й подрібнити, а потім використати як зелене добриво або мульчу. Важливо лише зробити це до того, як на них сформується зріле насіння.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як захистити молоді дерева перед зимою.

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