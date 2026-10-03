Захищав Україну з 2016 року: на Донеччині загинув воїн із Селидового Сергій Парінов. Фото

У бою з окупантами загинув військовий із Селидового Сергій Парінов. На захист України він став ще у 2016 році.

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Життя Героя обірвалося на його рідній Донеччині – у Краматорському районі – наступного дня після дня народження воїна. Про втрату повідомили у Селидівській громаді.

Що відомо про Героя

У Селидівській громаді 2 жовтня повідомили про тяжку втрату – загибель на фронті свого земляка, Сергія Парінова.

Сергій Парінов народився 6 липня 1968 року у Покровську. Але все його життя змалечку було пов'язане із Селидовим. Там він закінчив школу. Там влаштувався працювати токарем на Новогродівському машинобудівному заводі. Там – ухвалив рішення стати на захист України, коли на українську землю прийшли російські окупанти.

"30 серпня 2016 року Сергій Миколайович був призваний на військову службу за контрактом Покровським РТЦК та СП. Військову службу проходив у лавах 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Обіймав посаду механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення самохідного артилерійського дивізіону військової частини А0693", – розповіли у громаді.

Майже десять років Сергій Парінов відстоював свободу та незалежність України зі зброєю у руках. А 7 липгня 2026 року, наступного дня після свого 58-ліття, він прийняв свій останній бій у районі Миколаївски Краматорського району Донецької області.

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"Ще одне життя обірвала війна… Висловлюємо щирі співчуття близьким Сергія. Розділяємо біль цієї втрати та схиляємо голови у скорботі. Вічна слава Герою!" – зазначили у Селидівській громаді.

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