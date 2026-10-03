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Захищав Україну з 2016 року: на Донеччині загинув воїн із Селидового Сергій Парінов. Фото

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 4,2 т.
Захищав Україну з 2016 року: на Донеччині загинув воїн із Селидового Сергій Парінов. Фото
Сергій Парінов

У бою з окупантами загинув військовий із Селидового Сергій Парінов. На захист України він став ще у 2016 році.

Життя Героя обірвалося на його рідній Донеччині – у Краматорському районі – наступного дня після  дня народження воїна. Про втрату повідомили у Селидівській громаді.

Що відомо про Героя

У Селидівській громаді 2 жовтня повідомили про тяжку втрату – загибель на фронті свого земляка, Сергія Парінова.

Захищав Україну з 2016 року: на Донеччині загинув воїн із Селидового Сергій Парінов. Фото

Сергій Парінов. Джерело: Селидівська громада

Сергій Парінов народився 6 липня 1968 року у Покровську. Але все його життя змалечку було пов'язане із Селидовим. Там він закінчив школу. Там влаштувався працювати токарем на Новогродівському машинобудівному заводі. Там – ухвалив рішення стати на захист України, коли на українську землю прийшли російські окупанти.

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"30 серпня 2016 року Сергій Миколайович був призваний на військову службу за контрактом Покровським РТЦК та СП. Військову службу проходив у лавах 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Обіймав посаду механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення самохідного артилерійського дивізіону військової частини А0693", – розповіли у громаді.

Майже десять років Сергій Парінов відстоював свободу та незалежність України зі зброєю у руках. А 7 липгня 2026 року, наступного дня після свого 58-ліття, він прийняв свій останній бій у районі Миколаївски Краматорського району Донецької області.

"Ще одне життя обірвала війна… Висловлюємо щирі співчуття близьким Сергія. Розділяємо біль цієї втрати та схиляємо голови у скорботі. Вічна слава Герою!" – зазначили у Селидівській громаді.

Захищав Україну з 2016 року: на Донеччині загинув воїн із Селидового Сергій Парінов. Фото

Скриншот повідомлення

Як розповідав  OBOZ.UA,  у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. Він був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва"..

Життя воїна обірвалося 1 жовтня: він виконував бойове завдання на одному з напрямків фронту, коли його літак підбила російська ракета. Капітан катапультувався з літака, однак не вижив.

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