Захопливий і дуже емоційний день: у Скорпіонів руйнуватимуться плани, а Близнюки отримають сюрприз – гороскоп на 31 жовтня

Місяць 31 жовтня буде в Раку, що забезпечить спокійну суботу. Ми віддамо перевагу зосередитися на домашніх справах. Ми оцінимо невеликі прояви доброти, але це також вдалий день для кулінарних пригод. Місяць у Раку сприяє швидкому прибиранню та мудрим рішенням.

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Сьогодні ми зможемо зрозуміти, що не приносить нам користі ні фізично, ні емоційно, відновити сили й отримати позитивну енергію на завтра, пише Vogue.

Овен

Знайти час лише для себе може бути складно. У сім’ї будуть свої справи, а друзі нагадуватимуть вам про різні обіцянки, які ви їм дали. Вони не дорікатимуть вам, але розкажуть історію, яка змусить вас замислитися над серйознішими життєвими проблемами. Лише після обіду погода сприятиме відпочинку й дозволить зосередитися на своїй фізичній формі. Подбайте про себе, щоб мати сили діяти.

Телець

Секстиль Місяця надає вам сил, але не змушуйте себе робити те, чого не хочете. Ви також станете трохи замкнутішими, і деякі надто наполегливі запитання родичів можуть вас дратувати. Вам більше сподобаються серйозні роздуми. Прогуляйтеся після обіду. Більше фізичних вправ і свіжого повітря поліпшать ваш настрій. Ви відчуєте, що робите щось хороше для себе, тож не відчувайте провини.

Близнюки

На вас чекає захопливий день. Беріться за нові проєкти, оскільки секстиль Марса допоможе вам швидко опановувати складні речі. У вас буде чудова пам’ять, а ваші асоціації виявляться точними. Нові знайомства також принесуть плоди. Увечері ви ухвалите важливі рішення щодо здорового способу життя. Однак не відмовляйтеся від усіх задоволень, адже ви на них заслуговуєте.

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Рак

З’єднання Місяця з вашим знаком зодіаку віщує вдалий день. Ви відчуєте приплив енергії та будете готові подбати про дім. Можливо, ви також досягнете чогось ціннішого або знайдете спосіб цього досягти. Якщо шукаєте нові ідеї, запитайте когось молодшого, і ви зміните свій погляд на складні питання. Тільки не поспішайте, адже завтрашній день буде вдалим. Плануйте свої дії, і ніхто вас не перевершить.

Лев

Для вас важливі мир і комфорт, але люди почнуть звертатися до вас зі своїми проблемами під будь-яким приводом. Тримайтеся на відстані, не дозволяйте нікому залякувати чи маніпулювати вами. Таємниці розкриються, а проблеми буде розв’язано. Післяобідній час сприятливий для зустрічей, але лише з друзями, яким ви довіряєте. Якщо хтось вам не подобається, не витрачайте на нього час, адже з’єднання Марса може вивести вас із себе.

Головні історії дня

Діва

Ваш день буде дуже вдалим. Місяць утворює секстиль із вашим знаком, що підштовхне вас до чудових ідей щодо розв’язання різних проблем, які останнім часом вас турбували. Подумайте, чого вам бракує для щастя, і Меркурій у секстилі підкаже вам чудові рішення. Сьогодні кохання на вашому боці. Якщо вам вдасться організувати побачення або романтичну вечерю, можливо, ви зможете зробити щире, але важливе зізнання. Не бійтеся своїх почуттів, адже ви знайдете своє щастя.

Терези

Вам сподобається зустріч із друзями. Прислухайтеся до добрих порад, особливо від досвідченіших людей. Сьогодні ви багато чого навчитеся. З’єднання Венери також сприяє цікавим професійним ідеям, але робота сьогодні не буде для вас пріоритетом. Після обіду слушний час, щоб відвідати цікаві місця й отримати захопливі враження.

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Скорпіон

Тригон Місяця до вашого знака наповнить вас позитивним настроєм серед людей. Звертайтеся по підтримку до близьких – вони вас підтримають. Тільки не засмучуйтеся, якщо ваші плани зміняться в останню мить. Завдяки швидкій реакції ви зможете пристосуватися до будь-якої ситуації, і зміни підуть вам на користь.

Стрілець

Вам сподобається зустрічатися з друзями або гуляти в приємній компанії. Венера в секстилі також сприяє хобі та творчості, тож варто знайти для них час. Можливо, ви згадаєте про незавершені проєкти й знову відчуєте натхнення. Уникайте втручатися в чужі конфлікти, і день буде приємним.

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Козеріг

Рано-вранці ви вирішите зайнятися важливими справами. Венера утворює з вами квадрат, що робить вас досить нетерплячими. Ви перестанете терпіти помилки й навіть критикуватимете слабкі ідеї. Будьте обережні, адже не всі будуть такими ж амбітними, як ви, а ваші близькі, можливо, просто захочуть відпочити. Найкраще зайнятися хобі – тоді вас ніхто не турбуватиме. Після обіду добре зосередитися на комфорті та здоров’ї.

Водолій

Ви будете в гарному настрої, але вирішите не втручатися в чужі справи. Деякі люди навколо здаватимуться вам легковажними. Замість того щоб зациклюватися на них, зосередьтеся на своїх завданнях. Подумайте, чого хочете досягти і як цього домогтися. Увечері у вас буде час розслабитися, почитати хорошу книжку або подивитися телепередачу. Можливо, вам не захочеться довго гуляти. Оберіть розвагу до душі, і ви будете у чудовій формі.

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Риби

Сьогодні на вас можна покластися. Ви приготуєте щось смачне або вигадаєте блискучі ідеї для організації вихідних. Ваша сім'я оцінить, як чудово все вдалося, тож насолоджуйтеся своїми успіхами. Якщо хтось сьогодні почне вас хвалити, повірте йому на слово. Ваші нестандартні ідеї також гідно оцінять. Якщо у вас є творче хобі, ви створите щось особливе.

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