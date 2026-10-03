Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

На війні загинув військовослужбовець із Прикарпаття Микола Сенчак. Життя Героя обірвалося на Харківщині під час виконання бойового завдання.

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В останню земну путь захисника провели 3 жовтня. Про це повідомили у Солотвинській селищній раді.

"Трагічна звістка з фронту. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець, Захисник України Сенчак Микола Богданович, 23.01.1988 року народження, житель селища Солотвин", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Героя

Чоловік проходив військову службу в Державній прикордонній службі України. Загинув 26 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Куп'євахи Куп'янського району Харківської області.

2 жовтня Солотвинська громада зустрічала живим коридором шани полеглого бійця, який віддав життя, захищаючи Україну. Попрощалися з Героєм 3 жовтня

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"З глибоким сумом і невимовним болем схиляємо голови у скорботі разом із рідними, близькими, побратимами та всіма, хто знав і шанував полеглого Воїна", – наголосили у селищній раді.

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У Солотвинській громаді 2–3 жовтня 2026 року оголосили днями жалоби. Відповідне розпорядження підписав секретар Солотвинської селищної ради.

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Нагадаємо, у Сумській області під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із Борисполя на Київщині Олександр Костін. Серце мужнього захисника України зупинилося 4 квітня 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Тернопільщині попрощалися з захисником, який загинув у боях на Луганщині. Микола Олійник захищав Україну з 2023 року. Йому назавжди залишиться 36 років.