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Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 хв
icon 1,6 т.
Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття
Життя Героя обірвалося на Харківщині

На війні загинув військовослужбовець із Прикарпаття Микола Сенчак. Життя Героя обірвалося на Харківщині під час виконання бойового завдання.

В останню земну путь захисника провели 3 жовтня. Про це повідомили у Солотвинській селищній раді.

"Трагічна звістка з фронту. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець, Захисник України Сенчак Микола Богданович, 23.01.1988 року народження, житель селища Солотвин", – йдеться у повідомленні.

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

Військовий загинув 26 вересня 2026 року. Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Що відомо про Героя

Чоловік проходив військову службу в Державній прикордонній службі України. Загинув 26 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Куп'євахи Куп'янського району Харківської області.

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Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

У Солотвинській громаді 2–3 жовтня 2026 року оголосили Днями жалоби. Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

Чоловік проходив військову службу у ДПСУ. Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

2 жовтня Солотвинська громада зустрічала живим коридором шани полеглого бійця, який віддав життя, захищаючи Україну. Попрощалися з Героєм 3 жовтня

"З глибоким сумом і невимовним болем схиляємо голови у скорботі разом із рідними, близькими, побратимами та всіма, хто знав і шанував полеглого Воїна", – наголосили у селищній раді.

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

Військовий загинув 26 вересня 2026 року. Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

Чоловік проходив військову службу у ДПСУ. Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

У Солотвинській громаді 2–3 жовтня 2026 року оголосили Днями жалоби. Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

Чоловік проходив військову службу у ДПСУ. Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

Військовий загинув 26 вересня 2026 року. Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

У Солотвинській громаді 2–3 жовтня 2026 року оголосили днями жалоби. Відповідне розпорядження підписав секретар Солотвинської селищної ради.

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

Чоловік проходив військову службу у ДПСУ. Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

У Солотвинській громаді 2–3 жовтня 2026 року оголосили Днями жалоби. Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

Військовий загинув 26 вересня 2026 року. Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

У Солотвинській громаді 2–3 жовтня 2026 року оголосили Днями жалоби. Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

Пост. Джерело: Скриншот

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у Сумській області під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із Борисполя на Київщині Олександр Костін. Серце мужнього захисника України зупинилося 4 квітня 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Тернопільщині попрощалися з захисником, який загинув у боях на Луганщині. Микола Олійник захищав Україну з 2023 року. Йому назавжди залишиться 36 років.

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