''Загинув, допомагаючи українським військовим'': у Британії завершили розслідування смерті свого десантника в Україні. Фото

У Великій Британії завершено розслідування смерті 28-річного британського військового Джорджа Гулі, який загинув на війні в Україні. Оприлюднених обставин загибелі військового небагато, оскільки, за словами коронера Оксфордширу, слідчим повідомили лише "обмежені докази", проте за висновком слідства, смерть Гулі "не була підозрілою".

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Достеменно відомо, що британський десантник загинув "внаслідок вибуху під час надання допомоги українським військам у війні з Росією", заявив старший коронер Оксфордширу Даррен Солтер. Його цитує британський національний мовник.

Розслідування загибелі військового

Розслідування смерті капрала Джорджа Гулі показало, що він "отримав численні травми внаслідок вибуху" 6 грудня 2025 року. Помер військовий від отриманих поранень у лікарні Києва через три дні після отримання травм.

Місце вибуху, де британець отримав травми, не розкривається, хоча й зазначається, що "це стався далеко від лінії фронту".

Командир Джорджа Гулі розповів слідчим військової поліції, що він "почув раптовий гучний вибух і побачив спалах" невдовзі після того, як вони прибули на зустріч з українськими військовими. Сам командир "стояв спиною до вибуху і не бачив його причини, але впевнений, що вибух пролунав там, де знаходився молодший капрал Гулі".

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Що каже влада

Міністерство оборони Британії заявило, що Гулі був "винятковим солдатом і вражаючим молодшим командиром з великим оперативним досвідом". Його смерть у відомстві названа "трагічним випадком", який стався, коли британець "спостерігав за тим, як українські війська випробовують новий оборонний потенціал".

Своєю чергою командир роти, в якій служив Гулі в парашутному полку, сказав, що 28-річний британець був "природженим солдатом", який "мав рідкісний дар: глибоку доброту та щирість до кожного".

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Уряд Великої Британії не розкриває кількість британських військовослужбовців в Україні, але визнає: їх "невелика кількість" перебуває там і для підтримки ЗСУ, і для забезпечення безпеки дипломатичного персоналу.

Що відомо про Гулі

Як повідомляв OBOZ.UA, смерть Гулі стала першим підтвердженим випадком загибелі військовослужбовця з Британії після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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Він загинув внаслідок "трагічного нещасного випадку" під час спостереження за випробуваннями українськими військами нової оборонної системи – озброєного безпілотника-перехоплювача.

В результаті того нещасного випадку також загинули двоє українських військових, ще кілька зазнали поранень.

Джордж Гулі вступив на службу до британської армії у листопаді 2015 року, у червні 2016-го став частиною Парашютного полку після навчання у навчальному центрі піхоти в Каттериці, Північний Йоркшир. Він проходив службу в Афганістані, Африці та Східній Європі. У січні 2026 року мав отримати звання капрала.