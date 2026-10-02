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"Загинув, допомагаючи українським військовим": у Британії завершили розслідування смерті свого десантника в Україні. Фото

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read3 хв
icon 3,5 т.
"Загинув, допомагаючи українським військовим": у Британії завершили розслідування смерті свого десантника в Україні. Фото
Розслідування смерті Джорджа Гулі завершене. Джерело: Spec Ops Magazine/Facebook, колаж OBOZ.UA

У Великій Британії завершено розслідування смерті 28-річного британського військового Джорджа Гулі, який загинув на війні в Україні. Оприлюднених обставин загибелі військового небагато, оскільки, за словами коронера Оксфордширу, слідчим повідомили лише "обмежені докази", проте за висновком слідства, смерть Гулі "не була підозрілою".

Достеменно відомо, що британський десантник загинув "внаслідок вибуху під час надання допомоги українським військам у війні з Росією", заявив старший коронер Оксфордширу Даррен Солтер. Його цитує британський національний мовник.

Розслідування загибелі військового

''Загинув, допомагаючи українським військовим'': у Британії завершили розслідування смерті свого десантника в Україні. Фото

Джордж Гулі. Джерело: Spec Ops Magazine/Facebook

Розслідування смерті капрала Джорджа Гулі показало, що він "отримав численні травми внаслідок вибуху" 6 грудня 2025 року. Помер військовий від отриманих поранень у лікарні Києва через три дні після отримання травм.

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Місце вибуху, де британець отримав травми, не розкривається, хоча й зазначається, що "це стався далеко від лінії фронту".

''Загинув, допомагаючи українським військовим'': у Британії завершили розслідування смерті свого десантника в Україні. Фото

Джордж Гулі. Джерело: Spec Ops Magazine/Facebook

Командир Джорджа Гулі розповів слідчим військової поліції, що він "почув раптовий гучний вибух і побачив спалах" невдовзі після того, як вони прибули на зустріч з українськими військовими. Сам командир "стояв спиною до вибуху і не бачив його причини, але впевнений, що вибух пролунав там, де знаходився молодший капрал Гулі".

Що каже влада

Міністерство оборони Британії заявило, що Гулі був "винятковим солдатом і вражаючим молодшим командиром з великим оперативним досвідом". Його смерть у відомстві названа "трагічним випадком", який стався, коли британець "спостерігав за тим, як українські війська випробовують новий оборонний потенціал".

''Загинув, допомагаючи українським військовим'': у Британії завершили розслідування смерті свого десантника в Україні. Фото

Тіло Джорджа Гулі повернули у Британію. Джерело: ВВС

Своєю чергою командир роти, в якій служив Гулі в парашутному полку, сказав, що 28-річний британець був "природженим солдатом", який "мав рідкісний дар: глибоку доброту та щирість до кожного".

Уряд Великої Британії не розкриває кількість британських військовослужбовців в Україні, але визнає: їх "невелика кількість" перебуває там і для підтримки ЗСУ, і для забезпечення безпеки дипломатичного персоналу.

Що відомо про Гулі

Як повідомляв OBOZ.UA, смерть Гулі стала першим підтвердженим випадком загибелі військовослужбовця з Британії після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

''Загинув, допомагаючи українським військовим'': у Британії завершили розслідування смерті свого десантника в Україні. Фото

Джордж Гулі. Джерело: ВВС

Він загинув внаслідок "трагічного нещасного випадку" під час спостереження за випробуваннями українськими військами нової оборонної системи – озброєного безпілотника-перехоплювача. 

В результаті того нещасного випадку також загинули двоє українських військових, ще кілька зазнали поранень.

Джордж Гулі вступив на службу до британської армії у листопаді 2015 року, у червні 2016-го став частиною Парашютного полку після навчання у навчальному центрі піхоти в Каттериці, Північний Йоркшир. Він проходив службу в Афганістані, Африці та Східній Європі. У січні 2026 року мав отримати звання капрала.

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