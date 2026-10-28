''За життя треба боротися завжди. Я інакше не можу'': військовослужбовець МВГ Сергій Тітовський врятував постраждалих в ДТП на Одещині

Двоє військовослужбовців мобільної вогневої групи 639-го окремого зенітного кулеметного батальйону Повітряного командування "Південь" – Сергій Тітовський та Сергій Галак – поверталися з бойового завдання. Дорогою вони помітили перекинуту вантажівку та працівницю АЗС, яка відчайдушно зупиняла автомобілі, благаючи про допомогу. Історія порятунку постраждалих у ДТП, коли час іде на секунди.

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Сергій Тітовський пройшов непростий бойовий шлях: від бійця ТрО – до боїв за Бахмут, служби на Сумщині, Запоріжжі, Донеччині та Дніпропетровщині. З часом вік та наслідки контузій змусили його змінити напрямок – за станом здоров'я чоловіка перевели до підрозділу протиповітряної оборони. Маючи вищу юридичну освіту та багатий досвід роботи в органах внутрішніх справ, Сергій завжди спокійно та розважливо реагує на кризові ситуації.

13 вересня підрозділ перебував на бойовому чергуванні на Одещині. Надійшов розпорядчий сигнал, і військовослужбовці вирушили в дорогу.

"Нам з побратимом дали команду повертатися до пункту дислокації. Ми виїхали. Дорогою побачили праворуч перевернутий тягач. Двигун ще працював. Поруч бігала працівниця автозаправки. Вона намагалась зупинити машини, просила допомогти. Там стояло кілька тягачів, але водії боялися підходити, бо машина могла вибухнути. Я кажу напарнику, Сергію Галаку: "Гальмуй!" – і побіг туди, бо жінка кричала, що всередині людина".

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Ситуація була критичною: через пошкодження автономного обігрівача всередині міг статися витік токсичної речовини, а сама вантажівка мала ризик спалахнути. Оцінивши обставини, Сергій зрозумів, що через двері постраждалого не витягти. Узявши з пікапа молоток, він почав розбивати скло, закликаючи інших водіїв надати бодай лопату чи лом. Працівниця заправки передала рукавички для безпечної роботи з гострими уламками. Спільними зусиллями лобове скло вибили й витягли травмованого водія, який уже почав втрачати свідомість від втрати крові. Часу на довгі роздуми не було.

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Завдяки регулярним заняттям з тактичної медицини, які в підрозділі Сергія відбуваються двічі на тиждень, відпрацьований алгоритм дій спрацював миттєво.

"Поклали його, і я відразу наклав турнікет на руку. Поранення було високо розташованим. На щастя, кровотечу вдалось зупинити. Всім відомо, що основна причина смерті при таких травмах – швидка крововтрата. Чи я тоді багато думав? Ні. Усе відбувалося ніби автоматично. З 2022 року в нас постійно були заняття з тактичної медицини, у всіх підрозділах проводили навчання".

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Сам Сергій розповів, що перейняв цю звичку від побратима ще 2022-го. Вони якось зустрілися в місті на каву, і чоловік зауважив у товариша турнікет, прикріплений до сумки.

"Запитую: "Максе, навіщо тобі турнікет?" А він відповідає: "Мало що може статися. У мене турнікет завжди із собою". Відтоді роблю так само. У мене давно є турнікет, і я теж постійно ношу його з собою. Маю невелику сумку для документів та інших речей, і турнікет завжди лежить там. Бо мало що може статися, а я зможу врятувати комусь життя. За життя треба боротися завжди. Я інакше не можу", – розповідає Сергій Тітовський.

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Масивна кровотеча може призвести до смерті за лічені хвилини, проте своєчасна й правильна домедична допомога дає шанс врятувати життя. Досвід війни в Україні підтверджує важливість засобів для зупинки кровотечі та навичок їх застосування.

"Те, як спрацював військовослужбовець у критичній ситуації, – вкотре доводить, наскільки важливо для кожного цивільного в Україні раз на рік проходити курси домедичної допомоги, аби в потрібний момент кожен рух був відпрацьований до автоматизму. І при цьому мати з собою надійний і перевірений турнікет", – підсумував ветеран російсько-української війни, колишній бойовий медик та інструктор з тактичної медицини українського виробника турнікетів SICH Олег Лелякін.

Олег наголошує: регулярні тренування та відпрацювання навичок домедичної допомоги мають стати звичною практикою не лише для військових, а й для цивільних. Адже підготовленість допомагає не розгубитися в екстреній ситуації та діяти швидко, коли від кожної секунди залежить життя.