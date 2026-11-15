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За якої температури не слід вигулювати собаку: є серйозна загроза

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 хв
567
За якої температури не слід вигулювати собаку: є серйозна загроза
Яка температура повітря небезпечна для собак. Джерело: Pexels

Власників собак попередили, що регулярні прогулянки з собаками під час похолодання можуть бути небезпечними для тварин. Йдеться про температуру -4°C і нижче.

А для маленьких собак, цуценят, літніх тварин і собак стрункої статури такою межею є вже близько 0°C. Про температурні межі та ознаки переохолодження пише Express.

Собаки по-різному переносять мороз: одні породи краще пристосовані до низьких температур, інші важко сприймають навіть незначне похолодання.

Які собаки мерзнуть швидше

Особливо чутливими до холоду бувають тварини з тонким шерстним покривом. Навіть температура +5°C для них може бути некомфортною, тому під час прогулянки важливо стежити за поведінкою улюбленця, а не орієнтуватися лише на показники термометра.

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Як розпізнати, що собаці надто холодно

Тривале перебування на морозі загрожує переохолодженням, обмороженням, тріщинами на лапах, подушечках лап або носі. Про дискомфорт свідчать тремтіння, скиглення, небажання йти далі, піднімання лап і спроби знайти тепло. Ще один тривожний сигнал – дезорієнтація.

Якщо з’явилася будь-яка із цих ознак, собаку потрібно завести до приміщення й обережно зігріти. За підозри на переохолодження слід негайно звернутися по ветеринарну допомогу.

За якої температури не слід вигулювати собаку: є серйозна загроза

Краще одразу потурбуватися про теплий одяг ля собаки. Джерело: Pexels

Як допомогти улюбленцю зігрітися на прогулянці

Для собак, які погано переносять холод, рекомендують теплий одяг і коротші виходи надвір. Особливо це стосується тварин стрункої статури та з тонкою шерстю: їм радять надягати куртку для собак.

Ігри та біг допомагають виробляти тепло завдяки фізичній активності. У холодні періоди прогулянки рекомендують переносити на найтепліший час доби – взимку це зазвичай проміжок між 11:00 та 15:00.

Раніше OBOZ.UA писав, що означають поширені рухи собак і як правильно зрозуміти "мову" свого улюбленця.

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