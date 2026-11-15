За якої температури не слід вигулювати собаку: є серйозна загроза

Власників собак попередили, що регулярні прогулянки з собаками під час похолодання можуть бути небезпечними для тварин. Йдеться про температуру -4°C і нижче.

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А для маленьких собак, цуценят, літніх тварин і собак стрункої статури такою межею є вже близько 0°C. Про температурні межі та ознаки переохолодження пише Express.

Собаки по-різному переносять мороз: одні породи краще пристосовані до низьких температур, інші важко сприймають навіть незначне похолодання.

Які собаки мерзнуть швидше

Особливо чутливими до холоду бувають тварини з тонким шерстним покривом. Навіть температура +5°C для них може бути некомфортною, тому під час прогулянки важливо стежити за поведінкою улюбленця, а не орієнтуватися лише на показники термометра.

Як розпізнати, що собаці надто холодно

Тривале перебування на морозі загрожує переохолодженням, обмороженням, тріщинами на лапах, подушечках лап або носі. Про дискомфорт свідчать тремтіння, скиглення, небажання йти далі, піднімання лап і спроби знайти тепло. Ще один тривожний сигнал – дезорієнтація.

Якщо з’явилася будь-яка із цих ознак, собаку потрібно завести до приміщення й обережно зігріти. За підозри на переохолодження слід негайно звернутися по ветеринарну допомогу.

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Як допомогти улюбленцю зігрітися на прогулянці

Для собак, які погано переносять холод, рекомендують теплий одяг і коротші виходи надвір. Особливо це стосується тварин стрункої статури та з тонкою шерстю: їм радять надягати куртку для собак.

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Ігри та біг допомагають виробляти тепло завдяки фізичній активності. У холодні періоди прогулянки рекомендують переносити на найтепліший час доби – взимку це зазвичай проміжок між 11:00 та 15:00.

Раніше OBOZ.UA писав, що означають поширені рухи собак і як правильно зрозуміти "мову" свого улюбленця.