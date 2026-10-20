За тиждень енергетики відновили електропостачання для понад 1,7 млн сімей після обстрілів – ДТЕК

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця"Буде важко, але ми виживемо": Селезньов назвав вразливе місце військової машини Путіна"Буде важко, але ми виживемо": Селезньов назвав вразливе місце військової машини Путіна"Ведеться робота": у Кремлі зробили заяву про Олешки і мирні перемовини з Україною"Ведеться робота": у Кремлі зробили заяву про Олешки і мирні перемовини з УкраїноюУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензинУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензин: чого очікувати від АЗСШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі"Карлик із Росії. Йому тут не місце": чемпіон світу епічно принизив Гассієва"Карлик із Росії. Йому тут не місце": чемпіон світу епічно принизив Гассієва"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця боюІлюстрація. Фінансовий гороскоп5 знаків зодіаку, яким судилося досягти значного фінансового успіху на початку 2027 рокуУ Києві уламки дронів упали на будівлі медичних закладів у кількох районах: є пошкодження та постраждалі. ВідеоУ Києві уламки дронів упали на будівлі медичних закладів у кількох районах: є пошкодження та постраждалі. Відео

За тиждень енергетики відновили електропостачання для понад 1,7 млн сімей після обстрілів – ДТЕК

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
152
За тиждень енергетики відновили електропостачання для понад 1,7 млн сімей після обстрілів – ДТЕК
Енергетики України цілодобово працюють над відновленням електропостачання в регіонах, що постраждали від російських атак. Джерело: ДТЕК

З 12 по 18 жовтня енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без електропостачання через російські обстріли.

Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що протягом тижня енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання у понад 600 населених пунктах, знеструмлених внаслідок російських атак.

Найбільше відновлень було у Києві, де світло повернули 642,5 тисячі родин. Знеструмлення були спричинені атаками на магістральні електромережі, через які столиця отримує електроенергію.

На Донеччині за тиждень енергетики відновили електропостачання 474,2 тисячі осель, на Одещині – 243,5 тисячі, на Київщині – понад 229,4 тисячі, а на Дніпропетровщині – 166,4 тисячі.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
45,4 т.
У Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відео
45,4 т.
У Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відео
Олена БилімОлена Билім
12,9 т.
Коли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 році
12,9 т.
Коли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 році
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
5,4 т.
Що додати до фаршу для котлет, щоб вони були соковитими: знадобиться лише один інгредієнт
5,4 т.
Що додати до фаршу для котлет, щоб вони були соковитими: знадобиться лише один інгредієнт

У компанії зазначають, що російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, останнім часом посилилися обстріли енергооб’єктів Києва, Київщини та Одещини. Через пошкодження енергосистеми в окремих регіонах вимушено застосовують стабілізаційні та екстрені відключення світла.

Енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, тижнем раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електроенергію майже 1,9 млн сімей.

Схожі теми
Російські обстрілиенергосистема УкраїниелектроенергіяДТЕКремонт
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел