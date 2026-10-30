З яких рослин зробити живопліт: найкращі варіанти для дачі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюРосія розширює блокаду Чорного моря, атакуючи вже у водах країн НАТО: що задумав агресор і чим це загрожуєРосія розширює блокаду Чорного моря, атакуючи вже у водах країн НАТО: що задумав агресор і чим це загрожуєОсінній чек-ап бюджету: скільки коштує підготуватися до зими у 2026 році та як уникнути зайвих витратОсінній чек-ап бюджету: скільки коштує підготуватися до зими у 2026 році та як уникнути зайвих витратРосія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. ФотоРосія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. ФотоНайскандальніша учасниця "Голосу" відповіла на закиди про "куплене" місце в шоу та звинувачення у кумівствіНайскандальніша учасниця "Голосу" відповіла на закиди про "куплене" місце в шоу та звинувачення у кумівствіБанкноти долара США. Ілюстративне фотоСкільки коштуватимуть 100 доларів до 1 листопада: українцям озвучили прогноз по банках і обмінникахПівденний міст у КиєвіУ Києві почали будувати додаткові переправи через Дніпро: коли запрацюють першіУ лавах ЗСУ викрили викрили російського "крота", який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. ФотоУ лавах ЗСУ викрили викрили російського "крота", який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. ФотоПоказання лічильника електроенергії. ІлюстраціяЗа світло можуть нарахувати неіснуючий борг: що має зробити кожен, щоб отримати правильні платіжки"Все дуже складно": Каллас розкрила тактику Кремля і пояснила, на що сподівається Путін у війні з Україною. Відео"Все дуже складно": Каллас розкрила тактику Кремля і пояснила, на що сподівається Путін у війні з Україною. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

З яких рослин зробити живопліт: найкращі варіанти для дачі

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
417
З яких рослин зробити живопліт: найкращі варіанти для дачі
Добре підібраний живопліт може замінити навіть повноцінний паркан. Джерело: Unsplash

Чимало власників садів воліють відгороджувати свою ділянку не глухим парканом, а прикрашати живоплотом. Живі рослини мають більш привабливий вигляд та краще працюють на мікроклімат подвір’я чи дачі.

Але, обираючи рослини для живоплоту, важливо врахувати не тільки легкість догляду за ними, але і їхню стійкість до хвороб, шкідників, негоди тощо. При цьому більшість листопадних кущів і дерев, в тому числі для огорожі, краще садити восени, а не навесні. Коли листя опадає, рослина припиняє активно нарощувати пагони, проте її коренева система продовжує розвиватися у прохолодній і достатньо вологій землі. Весняна посадка краще підходить теплолюбним та деяким вічнозеленим культурам. Які саме рослини варто розглянути для формування живоплоту, розбиралось видання RadioClub.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
15,6 т.
Чи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідь
15,6 т.
Чи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідь
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
12,3 т.
Найкращий день для реалізації давніх планів: Левам пощастить, а Раки отримають важливу відповідь щодо фінансів – гороскоп на 30 жовтня для всіх
12,3 т.
Найкращий день для реалізації давніх планів: Левам пощастить, а Раки отримають важливу відповідь щодо фінансів – гороскоп на 30 жовтня для всіх
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
4,7 т.
Трьом знакам зодіаку нарешті пощастить із фінансами після "чорної" смуги
4,7 т.
Трьом знакам зодіаку нарешті пощастить із фінансами після "чорної" смуги

Якщо вам потрібен низький бордюр (до 60–80 см)

  • Спірея японська. Чудово підходить для невисокої охайної огорожі. Кущі легко переносять обрізання, швидко відростають після стрижки та рясно цвітуть. До того ж є сорти із зеленим, жовтим і червонуватим листям.
  • Карликовий барбарис. Компактні кущики формують густу огорожу, не бояться сильних морозів і добре витримують посушливі періоди. Особливо декоративні різновиди з бордовим або золотистим забарвленням листя.
  • Перстач кущовий. Підходить і для бордюрів, і для невисоких живоплотів. Рослина невибаглива, стійка до морозів і посухи, легко переносить стрижку та довго цвіте. Найкомфортніше їй на сонячних місцях або в легкій напівтіні. Щоб кущі зберігали акуратний вигляд, їх достатньо час від часу підрізати.
  • Самшит. Його часто обирають для створення рівних геометричних бордюрів, адже кущ добре реагує на стрижку. Однак у місцевостях із холодними зимами посадку краще відкласти до весни: так рослина матиме більше часу, щоб укоренитися до морозів. Варто врахувати й те, що самшит потребує ретельного догляду. Інакше його може пошкодити самшитова вогнівка або грибкові захворювання.

Для живоплоту середньої висоти (1–1,5 м)

  • Пухироплідник. Один із найневибагливіших декоративних кущів. Він швидко розростається, легко витримує обрізання, морози та непрості міські умови. Залежно від сорту листя може бути зеленим, золотистим або темно-пурпуровим.
  • Бирючина. Вдалий вибір для тих, хто хоче отримати густу огорожу чіткої форми. Кущ добре переносить регулярну стрижку й швидко відновлюється, випускаючи нові пагони.
  • Дерен білий. Цей кущ залишається декоративним навіть після завершення сезону. Коли листя опадає, на тлі зимового саду виділяються його червоні або бордові пагони. Дерен невибагливий до складу ґрунту та добре витримує морози.
З яких рослин зробити живопліт: найкращі варіанти для дачі

Рослини для живоплоту можна підбирати під різні розміри огорожі та задачі. Джерело: Unsplash

Рослини для високого живоплоту (від 2 м)

  • Граб. Підійде для створення щільної зеленої огорожі. Він морозостійкий, добре переносить формувальне обрізання, а його сухе листя нерідко тримається на гілках до весни. Завдяки цьому взимку живопліт не стає зовсім прозорим.
  • Глід. Варіант для тих, кому потрібна не тільки декоративна, а й захисна огорожа. Завдяки колючим гілкам крізь неї складно пробратися, а навесні глід ще й тішить красивим цвітінням.
  • Бузок. Найкраще підходить для живоплоту, якому дозволяють рости природно, без постійного формування. Він добре переносить зиму, а навесні вкривається квітами, перетворюючи огорожу на запашну квітучу стіну.

Для великої ділянки

На просторому подвір’ї немає потреби надто обмежувати ріст рослин. Для такої огорожі добре підійдуть глід, граб, дерен, бузок і пухироплідник. Їх можна посадити у два ряди, чергуючи різні види. Так живопліт матиме природніший вигляд і краще захищатиме територію від вітру.

Для маленької ділянки

Якщо сад невеликий, варто підібрати рослини, які не займуть надто багато місця й не заберуть у вас кілька метрів корисної площі. Для цього підійдуть спірея, компактні сорти барбарису та бирючина, яку можна регулярно стригти.

Також можна звернути увагу на вузькі сорти туї. Проте їх краще висаджувати навесні, особливо якщо йдеться про молоді саджанці. За теплий сезон вони встигнуть добре вкоренитися й підготуватися до наступної зими.

Якщо головний критерій – мінімум клопоту, варто придивитися до спіреї, пухироплідника, дерену та грабу. Ці рослини поєднують декоративність і витривалість та не вимагають постійної уваги.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чим білити восени дерева, щоби побілка не змивалась.

Схожі теми
Лайфхаки город-садсадрослинидогляд
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!