Чоловіка, який є батьком трьох дітей, не випустили за кордон, незважаючи на чинну відстрочку. Ключовим питанням стало те, що він добровільно сплачував аліменти, тому відомостей про це у виконавчій службі не було.

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Про це розповіли в Судово-юридичній газеті. Суд визнав безпідставними аргументи прикордонної служби щодо ненадання документів про відсутність заборгованості, однак прикордонна служба оскаржила це рішення.

Що сталося

17 березня 2025 року батько трьох дітей намагався виїхати з України через автомобільний пункт пропуску "Устилуг" на Волині. Він надав закордонний паспорт, військово-обліковий документ із відміткою про відстрочку, витяг із застосунку "Резерв+", свідоцтва про народження трьох дітей та свідоцтво про шлюб.

"Оскільки двоє дітей проживали окремо від батька разом зі своєю матір’ю, чоловік також надав нотаріально посвідчений договір щодо здійснення батьківських прав та визначення місця проживання дітей", – йдеться в матеріалі.

У договорі було зазначено, що чоловік зобов’язався сплачувати на утримання двох дітей 30 тисяч гривень аліментів щомісяця до досягнення ними повноліття. Також чоловік надав нотаріально посвідчену заяву матері дітей про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Проте прикордонники відмовили йому у виїзді, пославшись на ненадання документів, які підтверджують підставу для перетину кордону або мету поїздки.

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Чоловік звернувся до суду

Прикордонники аргументували відмову тим, що чоловік мав надати докази утримання дітей, зокрема рішення суду про призначення аліментів та довідку виконавчої служби про їх розмір і відсутність заборгованості.

Позивач наголосив, що аліменти сплачує добровільно за нотаріально посвідченим договором, а не за рішенням суду. Тому у виконавчій службі немає відповідної інформації.

Крім того, чоловік зазначив, що достатність підстав для надання йому відстрочки від мобілізації вже перевірив ТЦК.

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Що ухвалив суд

Суд наголосив, що відповідно до пункту 3 частини першої статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову військовозобов’язані, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Виняток становлять особи, заборгованість яких зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці.

При цьому вирішення питання про надання відстрочки належить до компетенції ТЦК, а прикордонна служба перевіряє її наявність.

Також суд звернув увагу на статтю 189 Сімейного кодексу України, яка дозволяє батькам самостійно визначати розмір та строки сплати аліментів шляхом укладення нотаріально посвідченого договору.

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У цьому випадку чоловік надав і відповідний договір, і нотаріально посвідчену заяву матері дітей про відсутність заборгованості.

Таким чином, суд визнав безпідставними аргументи прикордонної служби щодо ненадання документів про відсутність заборгованості. Суд задовольнив позов, визнав протиправним та скасував рішення прикордонників про відмову у перетинанні державного кордону.

Проте військова частина Державної прикордонної служби оскаржила рішення. Восьмий апеляційний адміністративний суд відкрив апеляційне провадження та призначив справу до розгляду в порядку письмового провадження.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що військовозобов'язані українці можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+". Однак наявність такого статусу не завжди дає право виїхати за межі країни, адже для різних категорій громадян діють окремі правила перетину кордону.