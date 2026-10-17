''З цим проєктом ти розумієш, що тебе тут чекають, тобі тут допоможуть'': Данило Розвозов – про підтримку проєкту ''Молодь обирає Україну''

22-річний Данило Розвозов із Маріуполя пережив примусове вивезення до Росії, а наприкінці 2022 року зміг повернутися в Україну. Сьогодні хлопець навчається, будує плани на майбутнє та бере участь у проєкті Фонду Ріната Ахметова "Молодь обирає Україну", який допомагає молодим українцям адаптуватися після повернення з окупації або депортації.

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Своєю історією Данило поділився в ефірі MEGOGO перед матчем донецького "Шахтаря" проти грецького АЕК у Лізі чемпіонів. Він розповів про труднощі, з якими зіткнувся після повернення, та про важливість підтримки молодих людей, які хочуть будувати своє майбутнє в Україні.

"Це ініціатива Фонду Ріната Ахметова, Офісу Омбудсмана та Міністерства молоді та спорту України. І зараз ще й футбольний клуб "Шахтар" доєднався до нас. Дуже багато молоді перебуває на окупованих територіях, на території інших країн, і вони хочуть повернутися. З цим проєктом ти розумієш, що тебе тут чекають, тобі тут допоможуть", – каже Данило.

Під час ефіру Данило не лише поділився своєю історією, а й спробував себе в ролі футбольного експерта. Наприкінці розмови ведучий запитав хлопця, яким, на його думку, буде результат матчу "Шахтаря" проти АЕК. Данило впевнено спрогнозував перемогу "гірників" із рахунком 3:0. І майже вгадав! "Шахтар" переміг із рахунком 3:1, тож хлопець правильно передбачив не лише переможця, а й кількість забитих командою голів.

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Історія Данила прозвучала в межах співпраці Фонду Ріната Ахметова з MEGOGO. Під час восьми трансляцій матчів "Шахтаря" в Лізі чемпіонів медіасервіс інформуватиме глядачів про проєкт "Молодь обирає Україну".

"Молодь обирає Україну" – пілотний проєкт Фонду Ріната Ахметова, Офісу Омбудсмана України та Міністерства молоді та спорту України для молодих українців віком 18–23 роки, які повертаються з тимчасово окупованих територій або після незаконної депортації. Мета проєкту – допомогти їм адаптуватися, здобути освіту, знайти роботу та стати самостійними. Першими учасниками стали 20 молодих людей.

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