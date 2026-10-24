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З російського полону повернувся захисник Маріуполя, засуджений окупантами до 13 років. Фото

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
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З російського полону повернувся захисник Маріуполя, засуджений окупантами до 13 років. Фото
Нацгвардієць Віктор Скорик із Кривого Рогу повернувся з полону. Джерело: svoi.kr.ua, Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро. Колаж OBOZ.UA

Як повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, під час обміну полоненими 23 жовтня вдалося повернути найбільшу кількість засуджених у Росії військових – 86. Один із них – 29-річний нацгвардієць з Кривого Рогу, захисник Маріуполя Віктор Скорик

У РФ українського воїна засудили до 13 років позбавлення волі – "суд" відбувся у грудні 2024 року. Про це повідомляє "Суспільне". Інформацію про повернення Віктора з полону підтвердила теперішня дружина його батька Валентина Скоробагатько. 

За чотири з половиною роки, які воїн перебував у полоні, його батько переніс два інсульти, а мати Віктора померла.

"Коли сина забрали у полон, то через пів року померла його мати від інфаркту, а батько стільки лікарень пережив, у нього атрофія головного мозку. Чекаємо, чекаємо від нього дзвіночка, не можемо повірити до сих пір", – сказала Валентина. 

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З російського полону повернувся захисник Маріуполя, засуджений окупантами до 13 років. Фото

Батько Віктора Скорика з фотографією сина. Джерело: Суспільне/Особистий архів родини

Родина отримала повідомлення з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що Віктор вже в Україні. Тепер батько чекає на дзвінок від сина

"Він ще не телефонував, але батько дуже-дуже чекає. Він хворий, переніс два інсульти... Нам надіслали повідомлення з Координаційного штабу, що його повернули, Віктор вже тут, в Україні. Я знаю, що не можна нервувати, тому ми радіємо, плачемо, напилися пігулок і чекаємо", – зазначила жінка. 

З російського полону повернувся захисник Маріуполя, засуджений окупантами до 13 років. Фото

Нацгвардієць Віктор Скорик. Джерело: Суспільне/Особистий архів родини

Вона розповіла, що Віктор Скорик потрапив у полон у квітні 2022 року, він має звання лейтенанта. У Росії його засудили до 13 років колонії. 

"13 років колонії суворого режиму. Частина 1, стаття 356 Кримінального кодексу РФ "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни". У березні 2022 року в Маріуполі він начебто вистрілив у чоловіка з автомата, той вижив. Ми побачили відео на Ютубі, що його засудили. Суд був у грудні 2024 року", – сказала Валентина.

З російського полону повернувся захисник Маріуполя, засуджений окупантами до 13 років. Фото

Віктор Скорик захищав Маріуполь. Джерело: svoi.kr.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, 23 жовтня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому в межах домовленостей повернулися 270 наших захисників. Серед них – нацгвардійці, зокрема воїни "Азова", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.

Більшість із них були в полоні ще з 2022 року, здебільшого це воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.

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