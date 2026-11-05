З міст-мільйонерів в Україні поряд із Києвом залишився тільки Харків, перший кандидат – Львів
Повідомляють про динаміку чисельності населення в найбільших містах вільної частини України за час війни (2019/26).
Наразі – в порядку від зростань до скорочень – вона має такий вигляд.
Львів: зростання з 687 тис. до 986 тис. (+299 тис.);
Київ: зростання з 3 692 тис. до 3 793 тис. (+101 тис.);
Дніпро: скорочення з 1 010 тис. до 975 тис. (-35 тис.)
Одеса: скорочення з 1 000 тис. до 907 тис. (-93 тис.);
Запоріжжя: скорочення з 711 тис. до 500 тис. (-211 тис.);
Харків: скорочення з 1 512 тис. до 1 149 тис. (-363 тис.).
Також звертають увагу на значне зростання кількості мешканців у деяких інших містах України –
Луцьку: з 187 тис. до 277 тис (+90 тис.);
Рівному: з 199 тис. до 286 тис. (+87 тис.);
Чернівцях: з 220 тис. до 270 тис. (+ 50 тис.);
Ужгороді: з 85 тис. до 127 тис. (+42 тис.).
[Тож Схід і Захід, мовляв, звісно, разом, але дещо протилежним чином.]
Зазначається, між іншим, що наведена оцінка базується на даних Держстату, Кабміну та власних розрахунках Forbes Ukraine.
[Щоправда, викликають певний сумнів точність цих розрахунків і, відповідно, їх якість, адже є й рівно 1 000 тис., і рівно 500 тис., але то вже таке…]
Так от, все ще навіщось намагаюсь зрозуміти мордорську логіку цієї безглуздої війни.
Якщо йшлося про захист російської мови й російської церкви, це аж ніяк не кореспондується з тим, що перетворюють на випалену землю, бомбардують і знищують, перш за все, саме ті міста й регіони, де вони були.
Вельми дивний засіб захисту й "звільнення".
До речі, Пушкіна й Лермонтова Путін вбив не просто як Дантес і Мартинов, а вже, так би мовити, по-справжньому, та й хіба лише їх?
Ні, як на мене, шукати в маньяка логіку – жодного сенсу немає.
[Перефразую відоме:
"Хай нас мине над всі зажури
російський гнів, любов російська теж".]
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