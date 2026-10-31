З Геловіном: смішні і моторошні привітання

Геловін уже давно перетворився із давнього віщування на одне з найвеселіших і найатмосферніших свят осені, коли кожен має змогу приміряти чудернацьку маску та зануритися у світ добрих чарів. Цього вечора не обійтися без гарячого чаю з гарбузовими прянощами, ліхтариків Джека та, звісно ж, щирих або кумедних вітань для друзів і близьких.

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Незалежно від того, чи шукаєте ви легкий жарт для дружнього чату, чи хочете надіслати щось по-справжньому "моторошне" та незабутнє, правильні слова допоможуть створити святкову магію навіть на відстані.

OBOZ.UA підготував найкращу добірку смс-побажань, кумедних привітань та яскравих картинок до Геловіну 2026, які гарантовано піднімуть настрій.

Короткі привітання з Геловіном 2026, смс

Бажаю стільки солодощів на Геловін, щоб жодна відьма не змогла їх відібрати! 🍫 Світлого і веселого свята!

Не лякайся, якщо сьогодні вночі під ліжком хтось шелестітиме – це просто я прийшов за твоїми цукерками! 👻 З Геловіном!

З Геловіном! Бажаю сьогодні зустріти тільки доброзичливих привидів, які діляться солодощами, а не завданнями на роботі! 🎃

Нехай твоя гарбузова карета ніколи не перетворюється на звичайний гарбуз, а настрій буде просто бомбічно-магічним! ✨

Страшно кумедного тобі Геловіну! 🌙🕸️

Засвіти свічку у гарбузі – нехай вона відганяє всіх злих духів і приваблює лише успіх! 🎃🕯️

Ніч відьом, кажанів і таємниць вже тут! Нехай цей Геловін буде наповнений приємними моментами! 🦇✨

Місячне сяйво, шелест листя і крик кажанів... Не забудь замкнути двері або приготувати мішок із цукерками! 🕷️З Геловіном!

З Геловіном! Нехай у твоїй оселі панує тепло, а гарбузовий лате зігріває в цю магічну осінню ніч! ☕🎃

Бажаю тобі найсолодшого Геловіну! Нехай усі страхіття виявляться лише вигадкою! 👻💛

Нехай збуваються найсміливіші бажання, а магія Геловіну принесе море позитиву та посмішок! 🧙‍♀️✨

Зі святом! Бажаю отримати стільки цукерок і радості, щоб вистачило на всю холодну осінь! 🍬🎃

Привітання з Геловіном картинки

Привітати з Геловіном своїми словами

З Геловіном! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога менше справжніх жахів і якнайбільше солодких пригод! Нехай єдине, що сьогодні тебе переслідує, – це привиди з цукерками, а єдина відьма, яка з'явиться на порозі, принесе тобі гроші! Бажаю здоров'я, удачі та нервів міцніших, ніж павутина в покинутому замку!

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З Геловіном! Бажаю, щоб у твоєму житті було стільки грошей, скільки крові у вампіра після святкового бенкету! Нехай проблеми бояться тебе більше, ніж часнику боїться Дракула, а невдачі тікають, почувши твоє ім'я! Бажаю солодкого життя, гарячих поцілунків і холоднокровності, коли хтось запитає, куди поділася вся зарплата!

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З Геловіном! Бажаю тобі такої магії, щоб гроші самі залітали в гаманець, зайві кілограми зникали після одного заклинання, а всі токсичні люди перетворювалися на жаб ще до того, як встигнуть зіпсувати тобі настрій! Нехай твоя мітла літає тільки на відпочинок, казан кипить від достатку, а життя буде солодким, як цукерка, і яскравим, як блискавка над відьомським замком!

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У ніч Геловіну прокидаються мерці, скриплять двері, виють вовки, а з темряви долинає шепіт... Не бійся! Це лише твої невирішені справи прийшли нагадати про себе! Бажаю, щоб усі привиди минулого нарешті відчепилися, скелети в шафі навчилися мовчати, а чорна смуга в житті перетворилася на чорну сукню для вечірки! З Геловіном – нехай страшно буде тільки від кількості цукерок, які ти сьогодні з'їси!

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Головні історії дня

З Геловіном! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було два варіанти: гаманець повний грошей або стіл повний смаколиків! Нехай усі проблеми розчиняються, як цукор у гарячому чаї, а щастя липне до тебе сильніше, ніж карамель до зубів! І пам'ятай: якщо сьогодні хтось постукає у двері зі словами "Цукерки або капость!", сміливо відповідай: "Гроші або йдіть до сусідів!"

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Вітаю з Геловіном! Бажаю, щоб павуки плели павутину лише для декору, привиди лякали тільки твоїх ворогів, а скелети танцювали виключно на дискотеці! Нехай твій холодильник ніколи не буде порожнім, інтернет не зникає в найцікавіший момент, а будильник щоранку звучить як ніжна колискова, а не як передсмертний крик з фільму жахів!

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З Геловіном! Бажаю тобі стільки енергії, щоб навіть зомбі просили в тебе рецепт бадьорості! Нехай після робочого дня ти не перетворюєшся на ходячого мерця, після зарплати не впадаєш у фінансову кому, а після зустрічі з родичами не потребуєш екзорциста! Бажаю міцного здоров'я, залізних нервів і такого щастя, щоб навіть у потойбічному світі заздрили!

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У цю магічну ніч бажаю тобі літати від щастя, а не від рахунків за комуналку! Нехай кажани приносять лише хороші новини, чорні коти перебігають дорогу виключно до успіху, а кожне загадане бажання здійснюється швидше, ніж ти встигаєш сказати "Абракадабра"! І нехай єдиний скелет, який тебе сьогодні налякає, буде на принті твоєї улюбленої футболки!

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З Геловіном! Бажаю, щоб твої вороги боялися навіть згадувати твоє ім'я, конкуренти тікали, як від вогню, а заздрісники втрачали дар мови щоразу, коли бачили твої успіхи! Нехай у твоєму житті горять лише свічки на святковому торті, гроші в кишенях і вогонь пристрасті в серці! А всі темні сили нехай обходять тебе десятою дорогою, бо в тебе сьогодні надто багато планів на щасливе майбутнє!

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Обережно! Цієї ночі під ліжком можуть ховатися монстри, у шафі – скелети, за вікном – відьми, а в телефоні – повідомлення від колишніх! Але бажаю, щоб жодна нечисть не змогла зіпсувати тобі настрій! Нехай привиди приносять подарунки, вампіри дарують квіти, відьми варять зілля для вічної молодості, а чорні коти ведуть тебе прямісінько до мішка з грошима! З Геловіном! Нехай твоє життя буде казково страшним, шалено веселим і неймовірно щасливим! 👻🖤

OBOZ.UA пропонує також добірку геловінських фільмів, щоб провести цей вечір у затишку і теплі.